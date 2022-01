El rosarino Franco Romero prosigue al frente en el Abierto del Sur de golf

El rosarino Franco Romero continúa al frente de la edición número 103 del Abierto del Sur de golf que se lleva a cabo en el Mar del Plata Golf Club, en la zona de Playa Grande, tras completarse hoy la segunda vuelta.

El líder, de 26 años, concretó una ronda con tres birdies y amplió su ventaja en la cima con cuatro impactos de diferencia sobre el puntano Rafael Echenique, Horacio Carbonetti (hijo), Facundo Villanueva y el aficionado Fermín Martínez.

De esta manera, Romero acumula 130 golpes (diez bajo el par de la cancha) para los primeros 36 hoyos de competencia.

“Hoy no pegué tan bien como ayer (miércoles) pero por suerte sobre el final el putter funcionó y pude embocar tres buenos putts. El viento no estuvo como el primer día, hoy casi no sopló pero algunas banderas estaban complicadas”, dijo el representante del club Mitre de Pérez, en Rosario.

Romero abrió con birdie al 10, luego de alcanzar con el drive el green del corto par 4. Pero después firmó un doble bogey en el 13. Los birdies en las banderas 16 y 18 le devolvieron el liderazgo.

La mejor vuelta del día fue para el puntano Echenique, con 65 impactos (-5), labor que le permitió trepar a la posición de escolta.

Otro rosarino como Villanueva empata el segundo puesto, tras una ronda de 69 golpes, mientras que la verdadera sorpresa del certamen –por el momento- es el pibe Martínez, de apenas 16 años, de Los Lagartos Country Club y con status de amateur, que empleó 66 para el segundo recorrido

El último campeón del Abierto de la República Argentina y defensor del título, el cordobés Jorge Fernández Valdés empata el sexto puesto con el tucumano César Costilla, ambos con sendos marcadores -4.

Con información de Télam