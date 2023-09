Victoria agónica de Palmeiras para acercarse al líder Botafogo en liga brasileña

Palmeiras, rival de Boca Juniors en semifinales de Copa Libertadores, venció esta noche como local a Goiás por 1 a 0, en la continuidad de la 23ra. fecha de la liga brasileña, resultado que le permitió situarse a 7 unidades del puntero Botafogo.

El conjunto dirigido por el entrenador portugués Abel Ferreira llegó al triunfo de manera agónica, gracias al tanto convertido por el delantero Breno Lopes, a los 51 minutos del segundo tiempo.

En el equipo paulista, que venía de igualar sin goles frente a Corinthians en el clásico de la ciudad, fue titular el atacante argentino José Manuel López, ex Lanús, quien cumplió una aceptable actuación hasta ser reemplazado por el volante Raphael Veiga, a los 13m. del complemento.

Por su parte, en la visita ingresó el mediocampista Julián Palacios, ex San Lorenzo y Banfield, a los 32m. del segundo tiempo.

De esta manera, Palmeiras se afianzó como único escolta con 44 unidades, siete menos que el líder Botafogo, y en la próxima jornada del certamen local, también conocido como Brasileirao, visitará a Gremio, ubicado en la tercera posición.

Luego, viajará a la Argentina para el compromiso de ida por las semifinales de Copa Libertadores, donde enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera, el 28 de septiembre a las 21:30.

En otro encuentro disputado hoy por la fecha, América Mineiro, dirigido por el entrenador argentino Fabián Bustos, igualó como visitante frente a Cuiaba por 2 a 2.

La acción se desarrolló durante el primer tiempo, cuando el mediocampista Rodriguinho (11m.) y el delantero Felipe Azevedo (32m.) le dieron la ventaja al equipo visitante.

Sin embargo, con tantos de los atacantes Deyverson (35m., de penal) y Wellington Silva (41m.), Cuiabá alcanzó la igualdad definitiva antes de finalizar la etapa inicial.

En América Mineiro fue titular el mediocampista argentino Leandro Martínez (ex San Martín de San Juan), mientras que estuvieron convocados pero no ingresaron el defensor Esteban Burgos (ex Talleres de Córdoba y Rosario Central) y el volante Martín Benítez (ex Independiente).

La 23ra. fecha de la liga brasileña se cerrará mañana con los siguientes encuentros:

Vasco da Gama-Fluminense (16.00) y Atlético Mineiro-Botafogo (21.00).

Posiciones: Botafogo 51 puntos; Palmeiras 44; Gremio, Flamengo y Bragantino 39; Fluminense 38; Atl. Paranaense 37; Fortaleza 35, Atl. Mineiro 31, Cuiaba, Cruzeiro e Inter 29; San Pablo 28; Corinthians 26, Bahia y Goiás 25; Santos 21; Vasco da Gama y América MG 17; Coritiba 14.

Con información de Télam