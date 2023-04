Universitario de Lima, rival de Gimnasia, empata por el torneo peruano

Universitario de Lima, primer adversario de Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Sudamericana, igualó sin goles con Deportivo Garcilaso, en partido válido por la 10ma. fecha del torneo Apertura del fútbol peruano de primera división.

El conjunto dirigido por el DT uruguayo Jorge Fossati (ex Colón de Santa Fe) extrajo un buen resultado en su visita a la ciudad de Cusco.

El elenco 'crema' se alistó con mayoría de titulares y formó con José Carvallo; Aldo Corzo, el paraguayo Williams Riveros (ex Temperley) y el argentino Matías Di Benedetto (ex Almagro y Central Córdoba de Santiago del Estero); Hugo Ancajima, el bonaerense Martín Pérez Guedes (ex Olimpo de Bahía Blanca), el chileno Rodrigo Ureña y Nelson Cabanillas; Piero Quispe; el rosarino Emanuel Herrera (ex Argentinos Juniors y Patronato) y el uruguayo Luis Urruti.

En el segundo tiempo ingresaron Alex Valera, Horacio Calcaterra, Piero Guzmán, Alfonso Barco y Jorge Murrugarra, según reflejó 'Soccerway'.

Universitario visitará este miércoles a las 21.00 a Gimnasia, en el estadio del Bosque, por la fecha inaugural del grupo G de la Sudamericana. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte.

Con información de Télam