San Pablo, sin Calleri, empata por el fútbol brasileño antes de enfrentar a San Lorenzo

(Actualiza con resultados)

San Pablo, próximo rival de San Lorenzo por Copa Sudamericana, igualó esta tarde sin goles con Bahía, en la continuidad de la 17ma. fecha del Campeonato brasileño de fútbol de Primera División, más conocido como Brasileirao.

En el conjunto paulista no actuó el delantero argentino Jonathan Calleri, afectado por una lesión muscular en la pierna derecha. El exjugador de All Boys y Boca Juniors se perderá el encuentro del jueves por la ida de una de las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El defensor Alan Franco (ex Independiente) estuvo en el banco de relevos para el conjunto que orienta el DT Dorival Junior y no ingresó.

San Pablo, que reúne 26 unidades en la clasificación, enfrentará este jueves a las 19.00 a San Lorenzo, por la ida de una eliminatoria del certamen continental. El partido se jugará en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores y será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán.

En Bahía, que está en la parte baja de la tabla con apenas 15 unidades, estuvo entre los suplentes el también argentino Lucas Mugni (ex Colón de Santa Fe), según registró el sitio 'Flashscore'

El líder Botafogo (43 puntos) superó claramente a Coritiba, por 4-1. En el equipo de Río de Janeiro se alinearon desde el comienzo el lateral derecho Leonel Di Plácido (ex All Boys y Atlético Tucumán) y el zaguero central Víctor Cuesta (ex Independiente). En el conjunto perdedor se desempeñó el exatacante de Lanús, Marcelino Moreno.

Además, Goiás, rival de Estudiantes de La Plata por Copa Sudamericana (la ida será este miércoles en el estadio UNO), empató 1-1 con Gremio de Porto Alegre, que tuvo en sus filas al goleador uruguayo Luis Suárez.

Mientras que Palmeiras, con el ingreso del correntino José Manuel López (ex Lanús), derrotó como visitante y por 4-1 a América Mineiro, que mostró los concursos de Martín Benítez (ex Independiente) y Emmanuel Martínez (ex Chacarita).

En uno de los anticipos del sábado, Internacional de Porto Alegre, con un gol del ex Independiente, Fabricio Bustos, cayó como local ante Cuiabá, por 2-1. El equipo que dirige el DT Eduardo Coudet será rival de River Plate este martes, por ida de octavos de final de Copa Libertadores.

Por su lado, Fluminense, que será adversario este martes de Argentinos Juniors en La Paternal, le ganó por 1-0 a Santos, con anotación del atacante bonaerense Germán Cano (ex Lanús y Chacarita).

Otros resultados: Atlético Mineiro 1-Flamengo 2; Corinthians 3-Vasco da Gama 1; Atlético Paranaense 3-Cruzeiro de Belo Horizonte 3; Fortaleza 0-Bragantino 3.

Principales posiciones: Botafogo 43puntos; Flamengo y Palmeiras 31; Gremio 30; Fluminense y Bragantino 28.

Con información de Télam