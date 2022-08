San Martín de Tucumán recibirá mañana a Gimnasia de Mendoza por la Primera Nacional

San Martín de Tucumán, uno de los animadores del certamen, será local ante Gimnasia de Mendoza, que suma 13 fechas sin derrotas, en el cotejo más atractivo de los nueve que se desarrollarán mañana en la continuidad de la 29na. jornada de la Primera Nacional.

El partido se jugará en el Estadio La Ciudadela en la capital tucumana, desde las 17.40, con el arbitraje de Diego Ceballos y televisación por parte de TyC Sports.

La programación de mañana se completará de la siguiente manera: 13, Tristán Suárez-All Boys; 14.45 (DirectTV) Chacarita-San Martín (SJ); 15, Guillermo Brown-Atlanta, Brown de Adrogué-Chaco For Ever, Defensores de Belgrano-San Telmo; Almagro-Deportivo Madryn; 16, Alvarado-Estudiantes (RC); 16.30, Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine.

Después de esta fecha restarán ocho con 24 puntos en juego y en cada partido los equipos se juegan mucho, por entrar en el reducido por el segundo pase a la Liga Profesional, salvarse del descenso o en la búsqueda del título y el primer ascenso.

San Martín de Tucumán se mantuvo a lo largo de las 28 fechas jugadas siempre en los primeros puestos, con la dirección técnica de Pablo De Muner y siendo uno de los equipos que mejor fútbol ha desplegado, pero suma 11 empates y eso no le permitió llegar a la punta y superar al líder Belgrano.

Ahora, en la etapa de definición del certamen debe vencer para poder llegar al ansiado ascenso aunque ya no depende de si mismo para plasmarlo, De local hace siete cotejos que no pierde, pero solo ganó cuatro de ellos.

Gimnasia de Mendoza, con Luca Marcogiuseppe como entrenador, goza de una notable serie de 13 encuentros sin reveses, pero también le cuesta ganar y solo pudo hacerlo en siete ocasiones en esta racha. No obstante, el puesto en el reducido por el segundo ascenso lo tiene casi seguro y el objetivo es el segundo o tercer puesto.

All Boys procurará cortar la sequía de triunfos fue de Floresta, acumula siete partidos sin triunfos, y a un angustiado Tristán Suarez que intenta no descender. El equipo de la zona de Ezeiza, dirigido por Fabián Nardozza, no triunfa hace tres compromisos.

La jornada continuará así:

+ Lunes: 15.30 (TyC Sports) Nueva Chicago-Deportivo Morón, 16.00, Independiente Rivadavia Mendoza-Gimnasia de Jujuy y 21.10 (TyC Sports) Ferro-Almirante Brown.

+ Martes: 21.10 (TyC Sports), Agropecuario-Güemes de Santiago del Estero. Libre: Santamarina de Tandil.

Con información de Télam