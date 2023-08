Riestra empató sin goles ante Chaco For Ever en arranque de fecha de la Primera Nacional

Deportivo Riestra empató hoy sin goles ante Chaco For Ever, como local, en el estadio Guillermo Laza, en el único adelantado que abrió la 26ta. fecha de la Zona B, del torneo de la Primera Nacional.

Riestra sufrió la expulsión del delantero Walter Acuña a los 24 minutos del primer tiempo, por lo que jugó casi todo el partido con 10 jugadores.

El empate mantuvo a Riestra en la sexta posición del Grupo con 38 puntos, mientras que Chaco For Ever se encuentra en las últimas posiciones, está en la 16ta. ubicación con 24 unidades.

El torneo proseguirá de la siguiente manera:

--Zona A, 30ma. fecha--

Domingo 20, a las 13.50: Flandria-Nueva Chicago.

Domingo 20, a las 14.00: Agropecuario de Carlos Casares-Almagro.

Domingo 20, a las 15.00: Brown de Puerto Madryn-San Telmo.

Domingo 20, a las 15.30: Alvarado de Mar del Plata-All Boys (en el estadio José M. Minella).

Domingo 20, a las 17.50 (por TV): Patronato de Paraná-Defensores de Belgrano.

Lunes 21, a las 15.00: Defensores Unidos de Zárate-Temperley.

Lunes 21, a las 16.30: San Martín de San Juan-San Martín de Tucumán.

Lunes 21, a las 20.45: Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto.

Lunes 21, a las 21.10 (por TV): Guemes de Santiago del Estero-Almirante Brown.

Libre: Deportivo Morón.

--Zona B, 26ta. fecha--

Viernes 18, a las 15.00: Deportivo Riestra-Chaco For Ever.

Sábado 19, a las 15.00: Brown de Adrogué-Deportivo Madryn.

Sábado 19, a las 15.00: Estudiantes-Atlético de Rafaela.

Sábado 19, a las 15.00: Tristán Suárez-Aldosivi de Mar del Plata.

Sábado 19, a las 16.00 (por TV): Atlanta-Chacarita Juniors.

Sábado 19, a las 19.10 (por TV): Ferro-Independiente Rivadavia Mendoza.

Sábado 19, a las 20.00 (por TV): Quilmes-Villa Dálmine.

Domingo 20, a las 15.50 (por TV): Gimnasia de Jujuy-Deportivo Maipú de Mendoza.

Domingo 20, a las 17.00: Racing de Córdoba-Mitre de Santiago del Estero.

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 50 puntos; Agropecuario 46: Deportivo Morón 43; San Martín (T) 42; Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, Temperley y San Martín (SJ )41; Estudiantes (RC) 40; Gimnasia (M) 39; Defensores Unidos 38; Patronato y All Boys 34; Güemes (SE) 33; Alvarado 32; Almagro 29; Brown (PM)* 28; Flandria 26; San Telmo 23

* Se le descontaron 3 puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B: Deportivo Maipú 51 puntos; Independiente Rivadavia 50; Chacarita 49; Atlético Rafaela 41; Quilmes 40; Riestra 38; Ferro 36; Mitre (SE) 35; Brown (A) y Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Estudiantes (BA) y Aldosivi 29; Gimnasia (J) 28; Racing (C) y Chaco For Ever 24; Tistán Suárez 22; Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final para conseguir el primer ascenso. Del segundo al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso. El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso.

Con información de Télam