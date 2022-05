Instituto recibe a Chacarita en Alta Córdoba en la continuidad de la Primera Nacional

Instituto de Córdoba, que acumula cinco presentaciones sin ganar, recibirá hoy a Chacarita Juniors, que viene de sufrir una dura derrota como local, en el partido saliente de los seis que le darán continuidad a la fecha 17 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará desde las 15.10 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, con el arbitraje de José Carreras y televisación de TyC Sports.

Instituto estaba resurgiendo poco a poco en la tabla de posiciones pero de los últimos 15 puntos apenas logró cinco y hoy se encuentra undécimo con 24 unidades, a 13 del puntero Belgrano, de modo que llega urgido de un triunfo.

Chacarita, a su vez, gozaba de una serie de ocho jornadas sin perder que lo proyectó hasta los tres primeros puestos, pero una inesperada caída ante le humilde Sacachispas la fecha pasada, lo bajó al quinto lugar con 26 puntos.

La programación completa de la fecha 17 es la siguiente:

. Ayer: Independiente Rivadavia 2-Estudiantes de Buenos Aires 0 y Agropecuario 1-Brown de Adrogué 1.

. Hoy:

. A las 15.10: Instituto de Córdoba-Chacarita Juniors (por TyC Sports) y Nueva Chicago-Chaco For Ever (por DirecTV).

. A las 15.30: Sacachispas-Guillermo Brown y Flandria-Villa Dálmine.

. A las 18: Tristán Suárez-Defensores de Belgrano.

. A las 19.10: Quilmes-Atlanta (por TyC Sports).

. Mañana:

. A las 15: Deportivo Madryn-Güemes.

. A las 15.10: Estudiantes de Río Cuarto-All Boys (por TyC Sports).

. A las 15.30: Deportivo Maipú-San Martín de San Juan y Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Almirante Brown.

. A las 16: Alvarado-Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

. A las 17: Mitre-Atlético de Rafaela.

. A las 17.10: Temperley-Belgrano de Córdoba (por TyC Sports).

. A las 19.10: Ferro-Santamarina (por TyC Sports).

. A las 21.10: Almagro-San Telmo (por TyC Sports).

. Lunes:

. A las 21.10: Deportivo Morón-Deportivo Riestra (por TyC Sports).

. Posiciones:

Belgrano de Córdoba 37 puntos; San Martín de Tucumán 32; Brown de Adrogué 31; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto, Estudiantes de Rio Cuarto e Independiente Rivadavia 24; Guillermo Brown y Agropecuario 23; Quilmes 22; San Martín de San Juan 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Atlético de Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10 y Santamarina 9.

Con información de Télam