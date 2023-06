Heinze cuestionó al árbitro Lobo Medina: "No está capacitado"

El director técnico de Newell's Old Boys de Rosario, Gabriel Heinze, cuestionó el desempeño del árbitro Luis Lobo Medina en el empate de esta noche con Huracán, al reflexionar que "no está capacitado" para dirigir en la primera división.

Sin rodeos, el "Gringo" Heinze se propuso "decir las cosas como son" y pidió que aquellos que "no estén capacitados que levanten la mano o no le den la oportunidad".

Según su mirada, Lobo Medina "condicionó a los dos equipos y se quiso poner el traje de animador" en el partido jugado en Parque de los Patricios. "Estos árbitros quieren ser protagonistas de una fiesta a la que no son invitados", consideró.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lobo Medina expulsó por doble amarilla al defensor de Newell's Angelo Martino en la primera jugada del segundo tiempo y ya con el partido terminado le mostró tarjeta roja a Juan Sforza por exceso verbal.

"Si Sforza me dice que no lo insultó, le creo. Es muy respetuoso, no sabe lo que es insultar. A la injusticia se la combate así, defendiendo al club, sin violencia. Me da bronca que pasen estas cosas. Estos chicos son buena gente y profesionales", lamentó Heinze.

"Nosotros trabajamos y cuando perdemos nos tenemos que ir a nuestra casa pero a estos árbitros no les pasa nada. Le dije al presidente: 'si me tenes que echar por defender a mis jugadores, echame ya'. Yo tengo que defender a los jugadores. Voy a ser siempre asi", postuló.

Finalmente, el exdefensor del seleccionado argentino aseguró que la expulsión de Martino "cambió todo" en el partido y destacó que su equipo siempre estuvo "muy entero" para defender el resultado ante un rival necesitado de la victoria.

Con información de Télam