Everton, rival de Estudiantes de La Plata en la Libertadores, empata en el fútbol chileno

Everton, futuro adversario de Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, igualó anoche 1-1 con Curicó Unido, en la quinta fecha del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

En el encuentro que se desarrolló en Viña del Mar, el equipo local, dirigido por el argentino Francisco Meneghini, se puso en ventaja por intermedio de un tanto anotado por el extremo bonaerense Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata), a los 18 minutos del primer período.

En Everton, además del autor de la conquista, también se desempeñaron los argentinos Ismael Sosa (ex Independiente), Guillermo Sánchez (exinferiores de Boca Juniors) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata), según consignó Radio Cooperativa.

En Curicó Unido, que llegó a la igualdad por mediación del delantero bonaerense Federico Castro (ex Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia Mendoza) a los 49 minutos del primer tiempo, a través de un penal, hubo múltiple participación argentina.

Además del autor del gol en el elenco visitante también actuaron sus compatriotas Matías Cahais (exdefensor de Racing), Juan Pablo Gómez (mediocampista), Franco Bechtoldt (excentrocampista de Defensores Unidos de Zárate) y Rodrigo Holgado (exatacante de Gimnasia La Plata).

Everton recibirá este miércoles a Estudiantes de La Plata, desde las 19.15, en el estadio Sausalito, en cotejo de ida de una de las llaves de fase 3 de la Libertadores. La revancha se jugará el miércoles 16 en el estadio UNO, del club 'pincha'.

En otro encuentro de la jornada, Unión Española, con el concurso de Leandro Garate (ex Brown de Adrogué), derrotó por 1-0 a Huachipato, que tuvo en sus filas a Luciano Nequecaur (ex Nueva Chicago), Walter Mazzantti (ex Atlanta), Juan Sánchez Sotelo (ex Temperley) y Marcelo Cañete (ex Boca).

Mientras que Coquimbo Unido, con la conducción técnica de Patricio Graff y un gol de Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors), derrotó por 3-2 a Deportivo Antofagasta.

Hoy se jugará el clásico Colo Colo-Universidad de Chile como atractivo principal, pero además también están programados los partidos O'Higgins-Audax Italiano y Cobresal-Universidad Católica.

Con información de Télam