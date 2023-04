Estudiantes de Río Cuarto y Mitre de Santiago del Estero dan inicio a la fecha de Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto recibirá hoy a Mitre de Santiago del Estero en un cruce entre dos equipos que están intentando ingresar a zona de clasificación para el torneo reducido, que dará inicio a la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, desde las 20.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Nahuel Viñas.

Los punteros de la Zona A son Almirante Brown, Defensores Unidos (con un partido más jugado) y Agropecuario Argentino con 20 unidades, mientras que Estudiantes (RC) suma 15 y Güemes 14, ambos en este momento fuera de los clasificados, que serán los ubicados del segundo al octavo puesto.

Estudiantes (RC), dirigido por Marcelo Vásquez, hace tres fechas que no gana, suma cinco sin derrotas con tres victorias y dos empates.

Güemes, con Walter Perazzo como DT, escaló en la tabla de posiciones luego de cinco partidos sin derrotas y con apenas un gol en contra.

La programación del resto de la fecha en la Primera Nacional es la siguiente:

= Zona A =

+ Sábado

. A las 15.30, Nueva Chicago-Gimnasia de Mendoza (en Sacachsipas), por TyC Sports

. A las 15.30, Agropecuario-Guillermo Brown de Puerto Madryn

. A las 21.40, All Boys-Patronato, Por TyC Sports

+ Domingo

. A las 15.30, San Telmo-San Martín de San Juan y Almagro-Defensores Unidos

+ Lunes

. A las 15.30, Defensores de Belgrano-Deportivo Morón

. A las 20.40, Temperley-Flandria, por DirecTV

. A las 21.10, San Martín (Tucumán)-Alvarado, por TyC Sports.

= Zona B =

+ Sábado

. A las 17.30, Chacarita Juniors-Deportivo Riestra, por TyC Sports

. A las 19.00, Villa Dálmine-Estudiantes de Buenos Aires

. A las 19.35, Aldosivi-Atlanta, por TyC Sports (en el Estadio José María Minella)

+ Domingo

. A las 15.30, Tristán Suárez-Racing de Córdoba y Deportivo Madryn-Atlético de Rafaela

. A las 16.00, Mitre-Ferro y Deportivo Maipú-Brown de Adrogué (en San Martín de Mendoza)

. A las 17.00, Chaco For Ever-Gimnasia de Jujuy.

. A las 18.00, Independiente Rivadavia-Quilmes.

= Posiciones =

Zona A: Almirante Brown, Def. Unidos y Agropecuario 20 puntos; Temperley 19; San Martín (SJ) 17; Def. Belgrano y Chicago 16; Brown (PM) y Estudiantes (RC) 15; San Martín (T), Gimnasia (M), Güemes (SE) y Alvarado 14; All Boys y Flandria 13; Almagro 12; Patronato 11; San Telmo y Morón 8.

Zona B: Chacarita 20 unidades, Quilmes y Dep. Maipú 19, Rafaela 16; Independiente Rivadavia y Racing (C) 15, Brown (A) y Estudiantes (BA) 14; Atlanta y Mitre (SE) 13, Gimnasia (J), Aldosivi, Dep. Madryn y Riestra 12; Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; Ferro 9 y Chaco For Ever 8.

Con información de Télam