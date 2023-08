El argentino Mansilla ve la tarjeta roja en el fútbol de Rusia

El argentino Brian Mansilla vio hoy la tarjeta roja en FC Orenburg, a los 6 minutos de juego, en el marco del partido que su equipo disputó y perdió con Ural por 2-0, por la tercera fecha de la Premier League del fútbol de Rusia.

El atacante rosarino, de 26 años, fue expulsado por una fuerte infracción sobre un jugador adversario en la mitad de la cancha. El exfutbolista de Racing Club y Platense sumó su primera expulsión al cabo de 25 encuentros en la Liga rusa, en la que tiene contrato con el club de Orenburgo hasta diciembre de 2026.

En Orenburg también jugaron Lucas Vera (exHuracán), Matías Pérez (exLanús) y Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors), mientras Tomás Muro (ex Gimnasia La Plata) estuvo en el banco de relevos y no ingresó, según reflejó el sitio Soccerway.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, el extremo Benjamín Garré (ex Huracán y Racing) resultó titular en Krylia Sovetov, que vapuleó por 5-1 a Rostov.

Spartak Moscú, que superó como visitante y por 4-1 a Rubin Kazan, y Krasnodar, que le ganó por 1-0 a Nizhny Novgorod, son los líderes de la clasificación, con 9 unidades.

Con información de Télam