El argentino Guido Rodríguez fue muy valorado por Betis ante un interés del Barcelona

El mediocampista argentino Guido Rodríguez, campeón mundial en Qatar y figura del Betis en LaLiga española de fútbol, fue muy valorado hoy por el presidente del club andaluz ante un presunto interés del Barcelona, y dejó claro que no desean venderlo.

"Guido es un jugador importantísimo para nosotros, que nos está ayudando mucho y queremos que lo siga haciendo en el futuro" señaló el presidente del Betis, Ángel Haro, según publicó el periódico catalán Sport.

Rodríguez, de 29 años y titular en Argentina en el triunfo sobre México por 2-0 en Qatar 2022, comenzó su carrera en River y luego jugó para Defensa y Justicia, Tijuana y América, ambos de México, antes de recalar en el Betis.

No obstante, Haro comentó que aún no hay negociaciones con Barcelona pese a los rumores y agregó: "Sabemos lo que se dice. De Barcelona no nos llamaron por Guido y nosotros contamos con él".

El mediocentro argentino es titular indiscutible en el Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini, pero su contrato finalizará en 2024 y por el momento no hubo charlas para renovarlo.

Con información de Télam