Con tres partidos arranca la segunda fecha de la Primera Nacional

La segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, el torneo de ascenso más importante del fútbol argentino, comenzará mañana con los partidos entre Agropecuario-Estudiantes de Río Cuarto, Instituto-Alvarado y Defensores de Belgrano-Temperley.

El programa completo de partidos y sus días y horarios es el siguiente:

--Mañana:

Agropecuario- Estudiantes de BA (17.00, TV); Instituto- Alvarado (19.15, TV) y Defensores de Belgrano- Temperley (21,30, TV)

--Sábado:

A las 17.00: Atlanta- Güemes; Sacachispas- Almagro; Chacarita- Gimnasia y Esgrima de Jujuy (TV); Tristán Suárez- Deportivo Madryn.

San Martín de San Juan- All Boys (17.30); San Martin de Tucumán- Deportivo Morón (19.15, TV); Chaco For Ever- Gimnasia de Mendoza (21.00) y Mitre- Nueva Chicago (21.30)

--Domingo:

A las 17.00: Brown de Madryn- Almirante Brown; Independiente Rivadavia- Quilmes; Brown de Adrogué- Flandria; Estudiantes de Buenos Aires- Deportivo Riestra; y a las 19.00 Atletico Rafaela- Villa Dalmine.

--Lunes:

Santamarina- Belgrano (17.00) y Ferro- Deportivo Maipú (19.15, TV).

Con información de Télam