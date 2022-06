Colón tiene problemas en su defensa para recibir a River

La suspensión del zaguero Facundo Garcés es el principal problema que afronta Colón de Santa Fe de cara a su partido del miércoles ante River Plate, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), ya que Paolo Goltz se recupera de un desgarro pero no llegaría en condiciones.

Garcés, expulsado ayer en el clásico ante Unión (2-2), es el primer zaguero central titular y Goltz es su compañero de zaga en el equipo ideal, por lo que si el ex Boca Juniors y Huracán no puede jugar la defensa "sabalera" no tendrá a sus principales integrantes.

A esa situación se le suma un problema físico de Rafael Delgado, quien terminó el clásico con una molestia en un aductor y tampoco está confirmada su presencia ante el conjunto de Núñez.

En principio, el reemplazante de Garcés sería Lucas Acevedo, aunque tampoco se descarta el ingreso del juvenil Gian Nardelli, mientras que si se diera el caso de que Delgado quede al margen, su reemplazante natural sería Nahuel Gallardo

Otras opciones, como por ejemplo que el uruguayo Andrew Teuten baje del mediocampo a la defensa, implicaría una serie de movimientos que el entrenador Julio Falcioni desecharía debido al escaso tiempo de trabajo disponible hasta el partido con River.

También resta dilucidar si el técnico le devolverá la titularidad a Luis "Pulga" Rodríguez o si continúa con un ataque liderado por Facundo Farías y Ramón "Wanchope" Ábila.

De esta forma, la formación de Colón para el miércoles estaría integrada por Leonardo Burián; Eric Meza, Acevedo o Nardelli, Joaquín Novillo y Delgado o Gallardo; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi y Teuten o Rodríguez; Facundo Farías y Ábila.

Con información de Télam