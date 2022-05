Chicago venció a Atlanta en la continuidad de la fecha de la Primera Nacional

Nueva Chicago le ganó esta tarde como local a Atlanta por 1 a 0 en partido por la decimoquinta fecha de la Primera Nacional de fútbol, que se jugó en el estadio de Defensores de Belgrano y sin público.

El encuentro debía jugarse el viernes pasado en el estadio de Nueva Chicago, pero fue suspendido por un conflicto gremial entre los empleados de Utedyc y la entidad de Mataderos, que obligó a suspender el partido y reprogramarlo para hoy en el Juan Pasquale de Defensores de Belgrano.

El único tanto del conjunto de Mataderos lo señaló el volante Leonel Álvarez, a los 9 minutos de la primera parte, etapa en la que el "Torito" justificó la victoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con la victoria, Chicago llegó a las 19 unidades, se sitúa en la decimoséptima posición y a 15 puntos del líder Belgrano de Córdoba; Atlanta, por su parte, se quedó con 16 y en la vigesimoquinta ubicación.

Más tarde se medían:

Ferro Carril Oeste-Guillermo Brown de Puerto Madryn (19.00, DirecTV);

Deportivo Morón-All Boys, (19.10, TyC Sports)

Almirante Brown-Villa Dálmine (21.10, TyC Sports).

Quedó libre en esta jornada Tristán Suárez.

Resultados:

Sábado: Deportivo Madryn 2-Gimnasia (Mendoza) 0; Deportivo Maipú 0-Estudiantes (Buenos Aires) 1; Almagro 1-San Martín (San Juan) 0; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 1-San Martín (Tucumán) 1; Sacachispas 1-Brown (Adrogué) 2 y Quilmes 2-Santamarina 0.

Domingo: Instituto 2- Santamarina 1; Flandria 0-Riestra 0: Temperley 1-Güemes 0; Alvarado 0-Chaco For Ever 3; Estudiantes de Rio Cuarto 2-San Telmo 1 Independiente Rivadavia 1- Rafaela 0;Mitre 0-Chacarita 3;Gimnasia de Jujuy 1-Belgrano 0.

Hoy: Nueva Chicago 1 -Atlanta 0.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 34 puntos; San Martin de Tucumán 29; Brown de Adrogué 27; Chacarita Juniors 26; Chaco For Ever, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Instituto de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto 24; Deportivo Madryn 23;

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Quilmes y Almagro 22; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 21; Guillermo Brown de Puerto Madryn y Deportivo Riestra 20; Nueva Chicago 19; Deportivo Maipú de Mendoza, San Martin de San Juan, Alte Brown, Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Alvarado de Mar del Plata 17;

Atlanta 16 ; Deportivo Morón, San Telmo 15; Atlético de Rafaela y Mitre de Santiago del Estero 14; Temperley 13, Flandria y Güemes de Santiago del Estero 12; Sacachispas 11; Ferro Carril Oeste 10, Villa Dálmine 10; y Tristán Suárez y Ramón Santamarina de Tandil 9.

Con información de Télam