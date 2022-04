Central y Colón protagonizaron un vibrante empate

Rosario Central y Colón de Santa Fe empataron 2 a 2 en un emotivo encuentro jugado esta noche en el Gigante de Arroyito por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Los goles visitantes fueron convertidos por Santiago Pierotti y Ramón "Wachope" Ábila, y los locales por Emmanuel Ojeda y Luciano Ferreyra, en ambos casos uno en cada tiempo.

Cuando un equipo viene de una racha adversa como Central parece que el menor yerro lo paga carísimo, como le pasó al arquero Gaspar Servio a los 8' cuando quiso sacar rápido el contraataque pero su remate le salió demasiado bajo, tanto que rebotó en la espalda de Santiago Pierotti y, para colmo, la pelota dibujó una parábola y cayó en el ángulo superior derecho, a pesar de la corrida de Komar, para abrir el marcador con un gol insólito.

Central se rehízo desde el juego, cuando la pelota pasaba por Ojeda y Benítez, más los desbordes y centros de Blanco por la izquierda, pero alternaba con la imprecisión de Montoya y la falta de decisión de Ferreyra, como a los 16' cuando quedó de frente al arco por la izquierda del área y en vez de patear eligió un pase sin ventaja a Ruben.

Empujado por el conmovedor aliento de su gente, Central llegó por primera vez a los 31' con un buen centro de Blanco al que Véliz no llegó a empujar en el primer palo y que recorrió la línea del arco y a los 36' con un córner de Ferreyra desde la izquierda al que Komar le metió un cabezazo de manual, pero la pelota picó junto al segundo palo y salió apenas desviada.

Colón, que se dedicó a defenderse, llegó a los 40 minutos con un buen derechazo de Farioli desde la derecha, que Servio salvó en gran forma.

Hasta que a los 43' Ferreyra mandó un córner cerrado desde la izquierda, Véliz cabeceó con su marcador y la pelota le cayó servida a Emmanuel Ojeda, quien le pegó una volea suave, como venía, y la pelota entró de emboquillada cerca del ángulo izquierdo, en el golazo de la noche.

El complemento mostró lo mejor de Central cuando se adueñó del campo y de la pelota, que recuperó rápido en el medio para generar ataques profundos cono a los 2 minutos cuando Montoya asistió desde la derecha a Ruben, quien metió un gran taco que rozó el primer palo.

Central avisó a los 7 minutos cuando Véliz se llevó por delante con el brazo y convirtió, per o el juez Tello lo anuló a instancias del VAR porque el arquero Chicco tenía la pelota en sus manos.

Ferreyra llegó a los 11 minutos con un derechazo abajo, bien contenido por el arquero, y a los 19' convritió el gol en una jugada en la que Alejo Véliz la ganó por la izquierda del ataque y lo dejó solo al "Pupi" Ferreyra, quien definió de derecha, al segundo palo, ante la salida del golero.

Sin embargo, Central perdió intensidad con los ingresos de Gamba por Véliz, de Infantino por Ferreyra y luego de Covea por Montoya, al extremo que pagó carísimo otro yerro defensivo por el que recibió un gol de contraataque cuando ganaba: Ojeda perdió un mano a mano en el medio con el ingresado Bernardi, quien metió el pelotazo por la izquierda hacia Ramón Ábila, quien aguantó el cierrre de Blanco y la cruzó abajo, junto al segundo palo.

Así, Central, que mereció la victoria, no pudo lograrla por dos yerros propios y por virtudes ajenas, y sólo cortó la racha de tres derrotas consecutivas, pero sobre todo mostró juego y rebeldía, sobre todo en el complemento, ante un Colón suplente, que guardó a los titulares para la Copa, y que se llevó un empate impensado.

- Síntesis -

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Alejo Veliz y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo y Joaquín Novillo ; Jonathan Sandoval, Tomás Moschión, Cristian Vega, Nahuel Gallardo y Facundo Pierotti; Ramón Abila y Brian Farioli . DT: Julio César Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 8' Pierotti (C) y 43' Ojeda (RC).

Goles en el segundo tiempo: 19' Ferreyra (RC) y 30' Ábila (C).

Cambios: en el primer tiempo, 22' Federico Lértora por Vega (C); en el segundo tiempo, 13' Cristian Bernardi por Farioli (C), Facundo Farías por Pierotti (C) y Rodrigo Aliendro por Moschión (C); 2Lucas Gamba por Véliz (RC) y Gino Infantino por Ferreyra (R); 339 Michael Covea por Montoya (RC) y 38'' Facundo Garces por Sandoval (C).

Amonestados: Moschión y Gallardo (C); Véliz, Montoya y Damián Martínez (RC).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Con información de Télam