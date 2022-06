Belgrano empató y se mantiene como líder de la Primera Nacional

Belgrano empató hoy ante Estudiantes de Río Cuarto 0 a 0, como local y se mantiene como líder del torneo de la Primera Nacional, en la continuidad de la 20ma. fecha del principal torneo del ascenso.

La igualdad, cuarta que sumó el equipo cordobés en el certamen, lo mantiene como líder con 43 puntos, a 6 de su inmediato perseguidor, San Martín (Tucumán)(37), que ayer también empató sin goles con Chacarita.

En otro de los partidos destacados de la fecha, Guillermo Brown de Puerto Madryn venció a Tristán Suárez 1 a 0, en la ciudad patagónica y ascendió al séptimo lugar.

El mediocampista Renzo Pérez (17m. ST) abrió el marcador para Brown, que con la novena victoria en su haber, trepó al séptimo lugar con 31 puntos, mientras que Tristán Suárez es anteúltimo (en zona de descenso), con 13 unidades.

Otros resultados de la jornada: San Martín (San Juan) 1 (Francisco Ramírez)-Ferro 0; San Telmo 3 (Alexander Zurita Torrico y un doblete de Juan Zurbriggen)-Quilmes 2 (Mauro Molina y Julián Bonetto) y Gimnasia (Jujuy) 3 (Guillermo Cosaro, Leandro González y Matías Palavecino)-Temperley 0.

Luego jugarán Güemes (Santiago del Estero)-Almagro.

Mañana completarán la 20ma. fecha: Atlanta-Mitre (Santiago del Estero), a las 15; y Brown (Adrogué)-Defensores de Belgrano, a las 15.30 (TyC Sports). Libre: Flandria.

Resultados registrados:

Viernes: Santamarina 0- Instituto 4

Sábado: All Boys 3-Nueva Chicago 0;Estudiantes de Buenos Aires 1-Sacachispas 1; Almirante Brown 1-Deportivo Morón 1; Villa Dálmine 3 -Deportivo Madryn 3 ; Riestra 3 -Alvarado de Mar del Plata 0; Gimnasia de Mendoza 1-Deportivo Maipú 1 ; Atlético Rafaela 2 -Agropecuario 2; Chaco For Ever 1-Independiente Rivadavia 1 y Chacarita 0-San Martín de Tucumán 0.

* Posiciones: Belgrano 43 puntos; San Martín (T) 37; All Boys, Instituto y Brown (A) 34; Gimnasia (M) y Brown (PM) 31; Independiente. Rivadavia, San Martín (SJ), Estudiantes (RC) y Almagro 29; Chacarita y Estudiantes (BA) 28; Deportivo Madryn 27; Chaco For Ever, Agropecuario y Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos) 26; Quilmes, Riestra y Ferro, 25; Nueva Chicago, Gimnasia (J) y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Morón 22; Almirante Brown 21; Sacachispas y Atlanta 20; Mitre (SdE), Güemes (SdE), Flandria, Temperley y San Telmo 19; A. Rafaela 18; Villa Dálmine 16; Tristán Suárez 13 y Santamarina 10.

Con información de Télam