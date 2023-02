Atlético de Madrid, con argentinos mundialistas, ganó por la Liga de España

Atlético de Madrid, del DT argentino Diego Simeone y con sus compatriotas campeones del mundo en Qatar 2022, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, venció hoy a Celta de Vigo por 1 a 0, como visitante y sigue en la cuarta posición de la Liga de fútbol de España, al disputarse la 21ra. fecha.

El delantero neerlandés Memphis Depay (44m. ST), quien ingresó en la segunda etapa, marcó para el conjunto "colchonero", que festejó su undécima victoria en el campeonato y continúa en zona de Liga de Campeones.

En el equipo madrileño ingresó otro campeón del mundo, Ángel Correa, ex San Lorenzo, a los 20 minutos por Antoine Griezmann. En el elenco gallego entró en la segunda parte el santafesino Franco Cervi (ex Rosario Central) y fue suplente el rosarino Augusto Solari (ex River Plate).

El resultado mantiene al elenco de Simeone en la cuarta colocación y en zona de Liga de Campeones, con 38 puntos

En otro encuentro de la jornada, Rayo Vallecano, con el mediocampista argentino Óscar Trejo (ex Boca) como titular, empató 1 a 1 con Getafe, donde fue suplente Fabricio Angileri (ex River)

El volante uruguayo Mauro Arambarri marcó en contra de su propia valla a los 38 minutos del primer tiempo para Rayo Vallecano y el delantero turco Enes Ünal, a los 32m. de la segunda parte anotó para el local, que a los 8m del segundo período se quedó con diez por la expulsión del volante Carles Aleñá.

Con la igualdad, Rayo Vallecano es sexto con 33 puntos; mientras que Getafe permanece en zona de descenso, en la penúltima posición con 19

Luego jugaban Valladolid-Osasuna (Ezequiel Ávila) y Villarreal-Barcelona.

Resultados registrados:

-Viernes: Cádiz 2-Girona 0.

-Sábado: Almería 2-Betis 3; Sevilla 2-Mallorca 0; Valencia 1-Athletic Bilbao 2.

La fecha continuará de la siguiente manera:

-Mañana: Espanyol-Real Sociedad (17.00).

-Miércoles: Real Madrid-Elche (17.00).

Posiciones: Barcelona 53 puntos; Real Madrid 45; Real Sociedad 39; Atlético de Madrid 38; Betis 34; Rayo Vallecano 33; Villarreal 31; Osasuna 29; Mallorca 28; Girona y Sevilla 24; Valladolid y Celta de Vigo 23; Almería y Cádiz 22; Espanyol 21; Valencia 20; Getafe 19; Elche 9.

Con información de Télam