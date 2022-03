Aris Salónica, equipo del "Mono" Burgos, iguala por la Superliga de Grecia

Aris Salónica, equipo que conduce el técnico argentino Germán Burgos, igualó hoy sin goles con Panathinaikos, en cotejo correspondiente a la segunda fecha de la Ronda Campeonato en la que se dirimirá al campeón de la Superliga griega de fútbol.

El conjunto conducido por el marplatense Burgos, de 52 años, sumó una igualdad, luego de haber sido derrotado el pasado fin de semana por el líder Olympiakos, por 2-1.

El exDT de Newell’s mandó a la cancha como titular al delantero nacionalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate y Quilmes), mientras que ingresaron en el segundo tiempo tanto el volante ofensivo Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata) y el mediapunta Mateo García (ex Instituto de Córdoba).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Panathinaikos se alistaron el lateral derecho Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata), el mediocampista Lucas Villafáñez (ex CAI de Comodoro Rivadavia) y el delantero tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente), según registró un informe de ‘Flashscore’.

El cómodo líder Olympiakos (69 puntos) empató 1-1 con PAS Giannina (41), en donde se desempeñaron el defensor Rodrigo Erramuspe (ex Huracán y Lanús) y el mediocampista Fabricio Brener (ex Belgrano de Córdoba).

Además, PAOK Salónica superó por 1-0 y como visitante al AEK Atenas, que contó con el concurso de Sergio Araujo (ex Boca Juniors).

Posiciones: Olympiakos 69 puntos; PAOK Salónica 59; AEK Atenas 47; Aris Salónica 46; Panathinaikos 44; PAS Giannina 41

Con información de Télam