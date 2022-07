All Boys empató en Mendoza y sigue tercero

All Boys tuvo una positiva excursión a Mendoza, ya que empató 1 a 1 con Independiente Rivadavia, resultado que le permite conservar la tercera colocación con 39 unidades, al continuar la 23ra. fecha del torneo de la Primera Nacional.

El equipo de Floresta, que lleva 14 encuentros sin perder (6 triunfos, 8 empates), se puso en ventaja por intermedio de Nicolás Barrientos (Pt. 7m.).

El conjunto local, que llegaba herido tras perder el clásico de la ciudad con Gimnasia (0-2) el fin de semana ultimo, lo empató por medio de un cabezazo de Jorge Scolari (St. 7m.)

Con la igualdad, All Boys quedó a 13 unidades de la línea del líder, Belgrano de Córdoba, mientras que la 'Lepra' mendocina reúne 33 y está en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera.

En otro encuentro jugado por la tarde, Brown de Adrogué (38) derrotó a su homónimo de Puerto Madryn (31), por 2-0, con los goles de Matías Sánchez (St. 23m.) y Mateo Acosta (St. 26m.).

En José Ingenieros, el local Almagro (35) venció por 1-0 a Villa Dálmine (17), con gol de Juan Da Rosa (Pt. 7m.). El elenco 'violeta' terminó con uno menos por la expulsión del defensor Facundo Gómez (St. 48m.).

Además, Agropecuario de Carlos Casares (29) doblegó a Atlanta (22) por 1-0, con anotación de Emanuel Dening (St. 11m.). El conjunto 'bohemio' lleva seis encuentros sin ganar (2 empates, 4 derrotas) y sin siquiera marcar tantos.

En Ezeiza, el local Tristán Suárez (20) se alejó de la zona de descenso, tras derrotar a Estudiantes de Buenos Aires (31), con los goles de Maximiliano Brambillo (Pt. 33m.) e Iago Iriarte (St. 20m.).

En tanto, en Mendoza, el local Deportivo Maipú (28) reaccionó y empató 2-2 con Deportivo Riestra (32), tras ir perdiendo por dos goles. En el equipo local convirtieron Fernando Cosciuc (Pt. 25m.) y Damián De Hoyos (Pt. 36m., de penal), mientras que en la entidad del Bajo Flores, que interrumpió una racha de tres triunfos en hilera, se hicieron presentes en el tanteador Rodrigo Insúa (Pt. 3m., de tiro libre) y Lázaro Romero (Pt. 17m.).

Otros marcadores: Quilmes 0-Guemes de Santiago del Estero 2 (Nicolás Retamar y Enzo López); Deportivo Morón 1 (Leonardo Ramos)-Temperley 1 (Franco Ayunta).

Los adelantos del viernes: Ferro 0-Gimnasia de Mendoza 0; Nueva Chicago 0-Belgrano de Córdoba 1 (Pablo Vegetti, de penal).

Mañana jugarán: Instituto de Córdoba-San Martín de San Juan, Sacachispas-Chaco For Ever y Deportivo Madryn-Flandria (15.00); Mitre de Santiago del Estero -San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia de Jujuy (16.00).

El lunes se completará la jornada con los partidos Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela (17.35), Alvarado de Mar del Plata -Almirante Brown (19.40) y San Martín de Tucumán -Santamarina de Tandil (21.40). Tuvo fecha libre Chacarita Juniors.

Posiciones: Belgrano 52 puntos; San Martín (T) 41; All Boys 39; Instituto y Brown (A) 38; Gimnasia (M) 36; San Martín SJ y Almagro 35; Independiente Rivadavia y Estudiantes RC 33; Dep. Riestra 32; Deportivo Madryn, Chacarita, Estudiantes BA y Brown PM 31; Chaco For Ever y Defensores de Belgrano 30; Agropecuario 29; Guemes y Dep. Maipú 28; Ferro 27; Gimnasia (J) y Quilmes 26; Alvarado y Dep. Morón 25; Nueva Chicago 24; Temperley 23; A. Brown, Mitre (SE), San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Flandria y Tristán Suárez 20; Atlético Rafaela 19; Villa Dálmine 17; Santamarina 14.

Con información de Télam