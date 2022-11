“Uno no es de Central y no sabe lo que es el detrás de escena”, dijo Tévez

Carlos Tevez justificó esta noche su alejamiento del puesto de técnico en Rosario Central argumentando que no es del club y que “no sabe lo que es el detrás de escena”.

“La decisión de irme de Central está bien tomada. Yo no soy de Rosario y no sé lo que es el detrás de escena”, expresó el entrenador, de 38 años, que en la tarde del jueves decidió pegar un portazo, a partir de no querer inmiscuirse “en la política del club”, en donde habrá elecciones en diciembre venidero.

“Uno tiene que respetar eso y por eso decidí dar un paso al costado”, aclaró el ídolo de Boca Juniors, en declaraciones a DirecTV Sports.

El entrenador negó que su salida de la institución de Arroyito esté vinculada a la posibilidad de asumir eventualmente el cargo en Independiente, entidad de la que dijo “no hay nada de cierto” sobre un eventual ofrecimiento.

“Escuchamos lo que circuló con mis hermanos mientras volvíamos de Rosario a Buenos Aires y la verdad nos reíamos”, sostuvo el DT.

Tevez comunicó su salida del club auriazul argumentando que no tenía intenciones de “ser un obstáculo para nadie, porque no me gustó que me metan en política”, expresó en la víspera durante la conferencia de prensa en la que anunció su partida.

Al cabo de su corto período al frente del club de Arroyito, Tevez dirigió en 24 partidos, con seis triunfos, once empates y siete derrotas

Con información de Télam