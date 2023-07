"Independiente se va a salvar del descenso" afirmó el DT Lucas Pusineri

El ex entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, muy recordado en Independiente por su gran paso como jugador, indicó hoy que "no tiene dudas" de que el club de Avellaneda "se salvará del descenso" pese a la floja campaña que protagoniza en la Liga Profesional de Fútbol.

"En Independiente veo un presente muy complicado, pero un futuro que puede ser mejor y no tengo dudas que se va a salvar del descenso", analizó Pusineri, de 46 años, en declaraciones a Radio Mitre.

El exfutbolista tuvo un gran paso por Independiente entre 2002 y 2003, cuando marcó el gol a Boca en el empate 1 a 1 en Avellaneda que le dio el título al "Rojo", que a nivel local fue el último que consiguió hace 21 años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Zielinski es muy inteligente y creo que va a encaminar a Independiente", añadió Pusineri en alusión a la delicada situación del club, que está ubicado en el puesto 23 de la LPF sobre un total de 28 equipos, con apenas 25 puntos y riesgo de perder la categoría a fin de año.

El entrenador se desvinculó hace dos semanas de Atlético Tucumán, debido a la discreta campaña del equipo en la temporada, y fue reemplazado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez.

"Me fui de Atlético Tucumán porque no encontramos una regularidad en el último torneo y para que no se vea opacado lo bueno que habíamos hecho en el anterior", explicó Pusineri finalmente.

Con información de Télam