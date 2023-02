"Estamos invitando a un campeón del mundo y no a un expresidente", dijo Brito sobre Passarella

El titular de River Plate, Jorge Brito, afirmó hoy que la invitación del próximo domingo a Daniel Passarella para el partido ante Argentinos Juniors se basa en su condición de "campeón del mundo y no de expresidente" del club, a propósito de las opiniones divididas de los hinchas por su presencia en el Más Monumental.

"Fueron de público conocimiento las diferencias que tuve con Passarella en su gestión. No vale la pena comentar acá lo que hicimos apenas llegamos en la primera presidencia de Rodolfo D'Onofrio. Eso no implica que me haga dueño de tomar una decisión de no invitar a alguien que fue campeón del mundo, siendo jugador de River", dijo Brito.

"Acá estamos invitando a un campeón del mundo y no a un expresidente", añadió el directivo en rueda de prensa durante la recorrida por el estadio junto con los periodistas.

"Siempre que hicimos invitaciones a distintos campeones, como los de América o los de la Intercontinental con River y como lo haremos ahora con los campeones del mundo, fue para todos", apuntó Brito.

Por último, el titular de River dejó un mensaje para los socios e hinchas de River: "Lo que les pido es que no opaquemos el gran momento de tener una foto con todos los campeones del mundo y principalmente de (Franco) Armani, quien es el único campeón del mundo actual, en River y del fútbol argentino".

Passarella, ex jugador y entrenador de River, fue presidente del club de Núñez entre 2009 y 2013 y durante su gestión se produjo el descenso histórico a segunda división del fútbol argentino.

Con información de Télam