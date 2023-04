"Buscamos los mecanismos lícitos para pagar las deudas de Independiente", dijo Grindetti

Néstor Grindetti, presidente interino de Independiente, aseguró hoy que en la colecta para levantar las inhibiciones que tiene el club “se está trabajando con total transparencia” y señaló que la comisión directiva busca “los mecanismos lícitos para que Independiente salga de donde está”.

Sin embargo, el intendente macrista de Lanús -en uso de licencia para dedicarse al club de Avellaneda- no aclaró cuáles serían los mecanismos "ilícitos".

Grindetti señaló que “esto no tiene por qué salir mal y se trabaja como se está trabajando, con total transparencia, ya que los fondos provienen de cuentas de una cantidad innumerable de gente en montos pequeños y a través de los medios de pago oficial”, en declaraciones a TyC Sports.

Sobre dónde se acredita el dinero recaudado, el intendente de Lanús detalló que “se está acumulando en un fideicomiso que, si bien técnicamente es complicado a veces de explicar, es un espacio técnico donde se junta este dinero que es imposible que tenga otro destino que el de pagar la deuda.

"Además, lo está manejando Santiago (Maratea) personalmente. Y el que firmó como fiduciario es Pepé (Miguel Ángel) Santoro", un ídolo del "Rojo" en las décadas de 1960 y 70, valoró Grindetti.

Para Grindetti, la colecta marca un “cambio de paradigma grande que llegó para quedarse, y será algo bueno si lo instrumentamos de la manera correcta".

"El mercado de cambio está absolutamente regulado, por lo que para pagar deudas en el exterior se necesita el aval del Banco Central y eso te da la seguridad de que los dólares van al lugar correspondiente. Siempre estas operaciones son complejas, pero tenemos un equipo que está trabajando para seguir esto muy de cerca y que fluya de la manera que requiere", añadió.

Respecto de las deudas, Grindetti dijo que “la más urgente” es la de 5.700.000 mil dólares con América de México por el pase de Cecilio Domínguez. Y luego le sigue la de casi dos millones de dólares con Gastón Silva, con quien “llegamos a un acuerdo, pero no llegamos a comprar los dólares en el Banco Central”.

El dirigente del PRO y ex contador de Mauricio Macri no hizo referencia a la deuda más acuciante, la de Gonzalo Verón, al que la Justicia argentina dictaminó que el “Rojo” debe abonarle unos 9,8 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la fecha, para evitar el remate del centro de deportes ubicado en la localidad bonaerense de Wilde.

Sobre la elección de Maratea para realizar la colecta, Grindetti manifestó que “hoy los influencers tienen mucha llegada a la gente, aportan desde la su imagen. Tengo un ego poco desarrollado, no me fijo en mi figura. Nosotros no llamamos a Maratea, él vino y eso es muy loable. Buscamos mecanismos transparentes para que Independiente salga adelante".

Respecto de lo futbolístico, Grindetti contó que “desde que estoy más presente en los entrenamientos he notado un cambio anímico muy grande, y eso se lo atribuyo en gran parte al técnico Ricardo Zielinski porque tiene un equilibrio muy bueno entre lo técnico y lo motivacional".

"Vemos cómo habla con cada jugador, es firme pero no maltratador. Tiene una experiencia muy grande y a mí me gusta decir que tiene potrero. Lo veo también en el ánimo de los muchachos y me siento realmente confiado en que vamos a salir adelante", concluyó Grindetti.

Con información de Télam