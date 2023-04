El equipo femenino de San Luis que revoluciona la provincia y quiere llegar a la Primera División

El club San Luis FC se fundó de cero hace apenas un par de años, con la idea de darles una oportunidad a las jóvenes de la provincia de jugar al fútbol, y su crecimiento es vertiginoso: arrancó en la tercera división de la AFA, ascendió de manera invicta y ahora es puntero de la segunda categoría.

"Estamos en presencia del proyecto de fútbol femenino más importante del país", asegura Carlos Casteglione, ex defensor campeón sudamericano con Arsenal y entrenador del equipo puntano.

"Tenemos dos PFs, ayudante de campo, tres utileros, entrenador arquero, video analista, médico, kinesiólogo, nutricionista, coordinador, psicólogo deportivo y jefe de prensa. No es normal en un equipo femenino, por eso digo que es el principal proyecto del país. Podemos atender muy bien a las chicas, tenerlas a todas contenidas. No se nos pasa ningún detalle. Ahora sumamos los GPS para poder controlar y ajustar las cargas de los entrenamientos. También tenemos video análisis en vivo, tanto en entrenamientos como en partidos. Por todo esto digo que es el mejor proyecto femenino del país. Queremos llegar fuertes a la Primera División", cuenta Casteglione, que se recibió de DT en 2015 y en 2019 dirigió a Ituzaingó en la B Metro.

Luego de la pandemia, el exfutbolista decidió radicarse en San Luis y ahí recibió el llamado de Agustín Alessio, Jefe del programa Desarrollo Deportivo, a quien conocía de su paso como jugador por la provincia, y le ofreció ser la cabeza de este proyecto. La idea de San Luis FC nació en 2019 y se oficializó hace dos años, cuando luego de 10 meses de estudio y organización se formó un plantel fuerte para arrancar en la tercera división de la AFA, con un objetivo ambicioso. Los resultados sorprendieron: ascenso de forma invicta, ganando 27 de 32 partidos (5 empates), con 135 goles a favor y apenas 16 en contra.

Ahora, en la segunda categoría, el equipo ganó los cuatro juegos de su zona, con 28 goles a favor y apenas uno en contra. Para Casteglione, su primera experiencia al frente de un equipo femenino es muy enriquecedora: "Desde dirigirlas hasta comprenderlas, ayudarlas y darles herramientas para mejorar. Hablamos de chicas con historias muy fuertes, que fueron muy discriminadas por querer jugar al fútbol, cumplir su sueño, y acá hemos logrado contenerlas y, sobre todo, acortar la brecha entre fútbol masculino y femenino que sigue siendo grande, pero mucho menor, al menos acá".

Sarmiento y Juventud Unida son los clubes puntanos que están en el Federal A masculino. El club San Luis FC tiene como meta llegar a la Primera femenina pero también desarrollar las inferiores. "No es fácil comenzar con un club de cero. Pero, por suerte, en dos años hemos logrado armar todas las divisiones formativas, poder competir en liga local, reserva, Sub 15 y escuelita. Hemos mejorado en el caudal de chicas, logrando que muchas chicas se animen a jugar”, destaca Casteglione.

Cintia Ramírez, ex ajedrecista y secretaria de Deportes de San Luis desde abril del 2018, explicó: "El proyecto surge a fines de 2018 con la intención de fomentar al desarrollo fútbol femenino en la provincia aprovechando que hay muchas chicas que juegan, pero por ahí no contaban con la contención necesaria por parte de los clubes. En 2019 se creó la primera Copa Provincial femenina, la idea fue fusionar a los dos equipos que llegaron a la final y crear un club que nos represente a nivel nacional, para lograr un efecto contagio y tener equipos que quieran competir de forma profesional. Con esta iniciativa logramos que muchas chicas se quisieran anotar en San Luis FC y, al ya no haber más cupo en la institución, decidieron comenzar en otros clubes. Hoy existen más instituciones que apostaron a desarrollar el fútbol femenino y quieren participar de la tercera edición de la Copa Provincial porque otorgará una plaza para el Torneo Federal, que les permitirá transitar un camino similar al de San Luis FC".

Con información de Télam