Philadelphia, Orlando City, Minnesota y Real Salt Lake pasaron de ronda en MLS

Philadelphia, con el delantero argentino Julián Carranza de titular, se clasificó hoy primero en la zona A de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos para pasar a cuartos de final para definir el certamen, al vencer a Toronto 4-0 en la 34ta fecha y última de la primera fase.

El otro equipo que avanzó para esa instancia es Los Angeles FC, puntero de la zona B, con el defensor argentino Franco Escobar en su plantel, pese a perder ante Nashville SC 1-0, porque había clasificado con anticipación.

En cuanto a los que lograron este domingo el pase a octavos de final, Orlando City, con el lateral izquierdo Rodrigo Schlegel, superó 2-1 y dejó sin esa chance a Columbus Crew, que tuvo el aporte del volante cordobés Lucas Zelarayán.

Otro fue Minnesota, que con gol de Franco Fragapane y participación desde el inicio de Emanuel Reynoso, se impuso a Vancouver 2-0.

Y el restante, Real Salt Lake, con el volante Pablo Ruíz de titular, venció 3-1 a Portland Timbers, que contó con Claudio Bravo, David Aylaa y Sebastián Blanco.

Entre los otros partidos de la jornada, Austin FC, con la conversión de Sebastián Driussi, de tiro penal, y con ingresos en el segundo tiempo de Emiliano Rigoni y Maximiliano Urruti, igualó en un gol con Colorado.

Driussi, con ese tanto, se ubicó segundo con 22 en la tabla de goleadores y a uno de quien la encabeza, el alemán Hany Mukhtar, de acuerdo a lo señalado por el portal Soccerway.

A la vez, Inter Miami no solo perdió ante Montreal por 3 a 1, sino que se quedó sin Gonzalo Higuaín a poco de iniciado el segundo tiempo a causa de una lesión muscular, por lo que se espera su recuperación para su participación en el tramo final del torneo antes de su despedida definitiva del fútbol, como anunció recientemente.

Cincinnati, con gol de Luciano Acosta, vapuleó a DC United por 5 a 2; y los restantes resultados fueron: Atlanta United 1 - New York FC 2; Chicago Fire 1 - New England 1; New York RB 2 - Charlotte FC 0; Dallas 2 - Kansas City 1; Houston Dynamo 1 - L.A. Galaxy 3; y Seattle Sounders 2 - SJ Earthquakes 2.

= Posiciones =

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Philadelphia 6734191057226+46

2Montreal 653420596350+13

3New York FC 5534167115741+16

4New York RB 5334158115041+9

5Cincinnati 4934121396456+8

6Inter Miami 4834146144756-9

7Orlando City 4834146144453-9

8Columbus Crew4634101684641+5

9Charlotte FC 4234133184452-8

10New England 42341012124750-3

11Atlanta United 40341010144854-6

12Chicago Fire 3934109153948-9

13Toronto FC 343497184966-17

14DC United 273476213671-35

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Los Angeles FC673421496638+28

2Austin FC 5634168106549+16

3Dallas 5334141194837+11

4L.A. Galaxy 5034148125851+7

5Nashville SC 50341311105241+11

6Minnesota 4834146144851-3

7Real Salt Lake 47341211114345-2

8Portland Timbers463411131053530

9Colorado 43341110134657-11

10Vancouver 4334127154057-17

11Seattle Sounders4134125174746+1

12Kansas City 4034117164254-12

13Houston Dynamo3634106184356-13

14SJ Earthquakes3534811155269-17

- El primero de cada zona clasificó para cuartos de final.

- Del segundo al séptimo de cada zona a octavos de final.

Con información de Télam