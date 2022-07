Driussi sigue con su racha goleadora en la MLS con doblete en la derrota de Austin

El delantero argentino Sebastián Driussi convirtió dos goles en la derrota de Austin FC ante New York Bulls por 4-3, como local, pero sigue en lo más alto de la tabla de artilleros de la MLS de Estados Unidos.

Luego de dos fechas sin marcar, el ex River Plate anotó por duplicado y con 13 gritos alcanzó la marca de Valentín "Taty" Castellanos, quien ya no jugará en New York City y seguirá su carrera en LaLiga española.

La última vez que el oriundo de la localidad bonaerense de San Justo había superado los diez goles en una temporada fue cuando hizo 11 en la 2018/19 con Zenit, de Rusia.

Driussi hizo el 1-2 sobre el final del primer tiempo y en la segunda etapa marcó el 2-4 para Austin que siempre corrió desde atrás en el marcador y sufrió su primera derrota luego de siete partidos invicto.

Pese a la derrota, la franquicia de Texas ocupa la segunda posición de la conferencia Oeste con 41 puntos en 22 partidos, a cuatro de Los Angeles FC.

Con información de Télam