Colón y Unión no se sacaron ventajas en un clásico de poco vuelo

(Por Germán Ulrich).- Colón y Unión de Santa Fe igualaron esta tarde sin goles en el estadio Brigadier López, en un clásico que tuvo escaso vuelo futbolístico, intensidad y pierna fuerte, un partido disputado en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con el arbitraje de Facundo Tello, de una buena actuación, los tradicionales adversarios sumaron un punto que los deja en el mismo lugar respecto de la lucha por no descender, producto de un partido parejo y deslucido que fue demasiado poco para el marco festivo que entregaron más de 40 mil hinchas "sabaleros".

Con este resultado, los equipos santafesinos siguen en la zona baja de la tabla general al acumular 38 unidades, en tanto Colón se mantiene entre los puestos expectantes en la Zona A con 13 puntos.

El peso del partido estuvo del lado del equipo de Néstor Gorosito, que en todo momento tuvo la iniciativa, pero el orden de su rival y la incapacidad para generar situaciones de peligro le terminaron impidiendo quedarse con el triunfo.

En tanto, el conjunto que dirige Cristian "Kily" González llevó a cabo a la perfección el libreto de esperar en su campo y tratar de salir rápido en busca del arco rival, especialmente en la parte final.

La primera parte fue entretenida, con Colón tratando de imponer su juego a partir de la conducción de Rubén Botta, pero después de diez minutos de dominio, en los que monopolizó la tenencia de la pelota, el juego se equilibró por la tarea de Roldán y Luna Diale en el visitante.

Morales, con un remate que Chicco desvió al córner, y Batallini, con un disparo que salvó cerca de la línea Calderón, sacudieron la modorra de un partido que hasta el primer cuarto de hora no había entregado emociones ante los arcos.

Luego, en el marco de una marcada paridad, las llegadas al arco se hicieron esporádicas, y fue Unión el que avisó, con un remate de Zenón que se fue cerca, a los 16, y un cabezazo de Morales que contuvo Chicco, a los 29.

En el último cuarto de hora Colón recuperó algo de su fisonomía de juego y se aproximó con un remate de Botta desde afuera que neutralizó Campisi y otro de Meza que halló igual destino.

En el segundo período continuó la paridad y apenas 10 minutos tardó Gorosito en manifestar su disconformidad con su equipo al mandar a la cancha a Jorge "Conejo" Benítez y a Santiago Pierotti, quienes de todos modos poco pudieron mejorar lo hecho por Álvarez y Ábila.

A esa altura, la seguridad de Calderón y de Corvalán, sumado a un buen trabajo de Roldán, hicieron que Unión transitara con pocos sobresaltos el partido, aunque al igual que su rival fue poco lo que pudo crear en el aspecto ofensivo.

En ese sentido, en el repaso del complemento apenas figura un tiro libre de Zenón que a los 2 minutos se desvió en un defensor de Colón y pasó cerca del palo izquierdo de Chicco.

Botta tuvo poco la pelota y no gravitó como en los últimos partidos, con lo cual el local insistió yendo al choque y facilitó la tarea defensiva del rival, en una situación análoga a lo ocurrido con Luna Diale en el "tatengue", que se fue diluyendo y dejó aislados a Domina y Morales primero, y a Gastón Orsini después.

La igualdad no admite discusiones en cuanto a su justicia y el empate los dejó en la misma posición incómoda con la que iniciaron el clásico, sin mucho para destacar y que apenas si ocupará un renglón en la estadística.

= Síntesis =

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Emmanuel Mas; Tomás Galván, Fabio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena y Damián Batallini; Rubén Botta y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán y Joaquín Mosqueira; Mauro Luna Diale; Jerónimo Domina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Cambio en el primer tiempo, 37m. Eric Meza por Espínola (C).

Cambios en el segundo tiempo, 10m. Santiago Pierotti por Álvarez (C), Stéfano Moreyra por Cardozo Lucena (C) y Jorge Benítez por Ábila (C); 16m. Gastón Orsini por Morales (U); 25m. Patricio Tanda por Roldán (U); 33m. Javier Toledo por Batallini (C); y 40m. Francisco Gerometta por Vera (U) y Mateo Del Blanco por Domina (U).

Amonestados: Paz, Calderón y Morales (U). Cardozo Lucena, Batallini y Toledo (C).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).

Con información de Télam