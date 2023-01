Brasil abrió el Sudamericano sub 20 de Colombia con una goleada sobre Perú

(Cierra primera jornada)

Brasil abrió con una goleada sobre Perú por 3 a 0 el campeonato Sudamericano sub 20 de fútbol que se desarrolla en Colombia, donde el seleccionado local cerró a última hora con un empate 1-1 ante Paraguay la jornada inaugural del certamen y del Grupo A del que también forma parte Argentina.

Vitor Roque anotó el primero y tercer goles de los brasileños, este último de tiro penal, mientras que el capitán Andrei Santos señaló la segunda conquista del conjunto dirigido por Ramón Menezes, que será rival de Argentina el próximo lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero antes y luego de tener fecha libre en esta primera jornada, los de Javier Mascherano debutarán en el campeonato el próximo sábado, desde las 18 (de Argentina, las 16 de Colombia), justamente ante los paraguayos.

Un equipo el dirigido por Aldo Bobadilla (ex arquero de Boca Juniors) que empezó ganando en el arranque del encuentro con un gol del delantero de Olimpia de origen serbio. Allan Wlk, pero en el comienzo del segundo Daniel Luna registró la paridad definitiva para los colombianos.

Este certamen otorga cuatro plazas para el campeonato mundial de Indonesia que se llevará a cabo en mayo próximo, mientras que también otorgará tres lugares para los Juegos Panamericanos de Chile de octubre venidero, para el que ya está clasificado el seleccionado del país anfitrión.

El encuentro entre brasileños y peruanos, así como el de colombianos y paraguayos y todos los que contendrá el Grupo A, se llevaron a cabo en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

"Es un honor y un sueño el que tenemos todos los argentinos de vestir esta camiseta", confió a la web oficial de la AFA el volante del seleccionado argentino sub 20, Nicolás Paz, que juega en Real Madrid y junto con Facundo Buonannote, el ex Rosario Central recientemente adquirido por el Brighton and Hove de la Premier League inglesa, son los únicos que no actúan en el fútbol nacional.

Es que además, cuando el sábado Argentina salte al campo de juego del estadio Pascual Guerrero, que recibió quejas por el estado deficiente de su piso, por primera vez un representativo albiceleste tendrá sobre su ´pecho las tres Copas del Mundo luego del título alcanzado por el seleccionado mayor en Qatar.

Con información de Télam