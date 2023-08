Chiaraviglio concluyó 22do en el Mundial de Hungría

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y máxima figura del seleccionado argentino de atletismo, concluyó hoy en el 22do puesto, con una marca de 5,35 metros, en la 19na edición del Mundial de Budapest, Hungría, en el que participan más de 2.000 deportistas de 200 países hasta el 27 de agosto.

"Conforme no, pero tranquilo porque di todo lo que tenía. No salió el salto 5,55. Hice dos buenos intentos. El segundo fue el más cercano, creía que había pasado. Llegué de la mejor manera y no se pudo dar el resultado", expresó Chiaraviglio en declaraciones a Télam desde Hungría.

"Fue una progresión un poco agresiva: de 5,35, 5,55 a 5,70. Están en la final los que tiene que estar. Ahora a descansar un poco y pensar en los Juegos Panamericanos de Santiago", puntualizó el argentino, que terminó 12do en su grupo eliminatorio.

El atleta santafesino, de 36 años, compitió en los mundiales de mayores Osaka, Japón, 2007 (5.55); Beijing , China, 2015 (5.70); Londres, Inglaterra, 2017 (5.45) y Eugene, Estados Unidos 2022 (5.30).

Chiaraviglio ganó en el mes pasado la medalla de oro en la la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, en Brasil, con una marca de 5,55 metros.

El argentino disputó diez campeonatos sudamericanos de mayores y en todos subió al podio: Cali 2005, tercero con 5,10; Tunja 206, primero con 5,40; San Pablo 2007, plata con 5,40; Buenos Aires 2011, plata con 5,30; Cartagena 2013, plata con 5,40; Lima 2015, primero con 5,70; Asunción 2017, primero con 5,60; Lima 2019, tercero con 5,21, Guayaquil 2021, primero con 5,55 y San Pablo, Brasil, con el mismo registro.

Chiaraviglio tiene como mejor marca de su carrera 5,75 metros, con la que obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015, y logró su mejor registro de 2023 el 16 de abril en Santa Fe con 5,60 metros.

El santafesino ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Paraguay, 2022, con una marca de 5,45 metros, en la competencia desarrollada en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre próximo.

Chiaraviglio, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2003 (5,20); la de plata en Toronto (5,75) y finalizó quinto en los de Lima, Perú, 2019 con 5,51.

Con información de Télam