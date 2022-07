San Pablo, con argentinos Calleri y Rigoni, superó a Goianiense en Brasil

San Pablo, con los delanteros argentinos Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, como titular; y Emiliano Rigoni, ex Independiente y Belgrano, de Córdoba con ingreso en el segundo tiempo; superó esta tarde a Goianiense por 2 a 1, en condición de visitante, por la 15ta fecha del torneo conocido como 'Brasileirao'.

El equipo paulista se impuso por el doblete de Luciano al marcar la apertura a los 24 minutos del primer tiempo, de tiro penal, y cerrar a los 17 del complemento.

El anfitrión, con el atacante Diego Churín, ex Independiente, Platense y Los Andes, desde el inicio en la ofensiva, igualó transitoriamente por medio de Marlon Freitas, a los 30 minutos de la etapa inicial.

También de visitante y por el mismo resultado, Cuiabá venció a Avaí merced a las conversiones en el segundo tiempo de Valdivia y Joaquim. El dueño de casa marcó la apertura a través de Eduardo Biasi, en el primer período, de acuerdo a lo reflejado por el medio 'Globo Esporte'.

En tanto, América Mineiro, que le dio concurso en la segunda etapa al zaguero argentino Germán Conti, ex Colón de Santa Fe, derrotó a Goiás por 1 a 0, con la conquista de Henrique Almeida, en el segundo tiempo.

En el último turno, Coritiba dio cuenta por 2 a1 sobre Fortaleza, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vojvoda, que preservó a su coterráneo el delantero Silvio Romero (ingresó cerca del final) con vista a la revancha con Estudiantes de La Plata por la llave de octavos de final de la Copa Libertadores.

Tampoco fue de la partida en el perdedor el defensor ecuatoriano Anthony Landázuri, que salió lesionado en la ida (1-1) ante el 'Pincha' y que está en duda para el lance del próximo jueves en la capital bonaerense.

Coritiba, que concluyó con un jugador menos por la expulsión de Nathan, en el complemento, marcó la apertura por medio de Léo Gamalho, a los 2 minutos de juego, Hugo le brindó la victoria al cuarto minuto adicionado al final; mientras que el visitante, que sigue último en las posiciones con 10 puntos, empató parcialmente a través de Habraao, a los 39 minutos del segundo tiempo.

La decimoquinta fecha del 'Brasileirao' concluirá mañana con el choque entre Bragantino y Botafogo.

Las posiciones son estas:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras29158522712+15

2Paranaense27158341915+4

3Atl. Mineiro27157622417+7

4Corinthians26157531714+3

5Internacional25156722215+7

6Fluminense24157352014+6

7Sao Paulo22155732016+4

8Flamengo21156361816+2

9Santos 19154741915+4

10Botafogo 18145361619-3

11America MG18155371217-5

12Avai 18155371823-5

13Coritiba 18155371823-5

14Bragantino18144642019+1

15Ceara 181539315150

16Goias 17154561418-4

17Goianiense17154561721-4

18Cuiaba 16154471117-6

19Juventude11152581326-13

20Fortaleza 10152491321-8

Del primero al sexto se clasifican a la Copa Libertadores 2023.

Del séptimo al decimosegundo, se clasifican a la Copa Sudamericana 2023.

Los últimos cuatro descienden de categoría.

Con información de Télam