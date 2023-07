Escándalo con preparador físico de Sampaoli que fue despedido por golpear a futbolista propio

El preparador físico de Jorge Sampaoli en Flamengo, de Brasil, Pablo Fernández fue despedido esta noche por las autoridades del club brasileño tras agredir en los vestuarios a un jugador de su propio equipo, el delantero Pedro Guilherme, quien le reclamó por no haber tenido minutos en la gran victoria por 2 a 1 como visitante de Atlético Mineiro por el Brasileirao.

Pedro hizo la denuncia policial en una comisaría cercana al estadio del club de Belo Horizonte a donde concurrió acompañado de sus compañeros y mostró los cortes que tenia en los labios como comprobación de la agresión.

Mientras tantos la directiva de Flamengo analizaba a última hora de este domingo también sobre la continuidad del propio Sampaoli, quien tras lo sucedido se manifestó públicamente a través de un extenso comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan.

La historia me ha demostrado que la única solución es la conversación. Incluso cuando cometí un error o vi el error de los demás. Tengo fe en la palabra. Que es una forma de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une.

Cuando era niño y comencé a jugar al fútbol, las peleas dentro y fuera del campo eran muy comunes. Así como muchas cosas en el mundo han cambiado para peor, algunas han cambiado para mejor. La violencia es cada día menos aceptada como forma de solucionar las cosas. Es una transformación que llevará tiempo. No será de la noche a la mañana. Todos tenemos derecho a cometer errores. Porque tenemos la posibilidad de transformarnos. Para ser mejor.

Soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Más que violencia. Los entrenadores no solo se dedican a la táctica y a preparar a los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas.

No he estado durmiendo pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto", completó el texto de Sampaoli en su cuenta de Instagram.

Por su parte el preparador físico Fernández pidió disculpas tras su despido aunque con un comunicado mucho más escueto: "Entré al vestuario muy enojado y con ganas de resolver inmediatamente la situación y lo hice de la forma equivocada”, reconoció.

Y finalmente Pedro también se manifestó en redes sociales reconociendo su malestar por los pocos minutos que le dio Sampaoli en los últimos encuentros.

"Podría estar aquí hablando de los pocos minutos que recibí en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli.

La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy", argumentó Pedro Guilherme, nacido en Río de Janeiro hace 26 años.

Con información de Télam