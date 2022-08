Calleri marca en la goleada de San Pablo por el fútbol de Brasil

El argentino Jonathan Calleri convirtió hoy uno de los tantos con los cuales San Pablo derrotó por 3 a 0 a Bragantino, en partido válido por la 22da. fecha del campeonato de fútbol de Primera División de Brasil, más conocido como Brasileirao.

El atacante, de 28 años, anotó el segundo tanto del elenco "tricolor", a los 13 minutos de la segunda parte, mediante un golpe de cabeza.

De esta manera, el exjugador de Boca Juniors y All Boys arribó a las 11 conquistas en el torneo, al cabo de 22 presentaciones, según consignó el sitio Lance.

En San Pablo, equipo que dirige el DT Rogerio Ceni (histórico guardavallas con mayor cantidad de goles oficiales en su carrera), estuvieron en el banco de los suplentes el mediocampista Giuliano Galoppo (ex Banfield) y Nahuel Bustos (ex Talleres de Córdoba).

Los otros goles del elenco paulista fueron marcados por Rodrigo Néstor (Pt. 25m.) e Igor Vinicius (St. 15m.).

En Bragantino, en tanto, se desempeñó como titular el defensor Kevin Lomónaco (ex Lanús).

Por su lado, Flamengo, futuro rival de Vélez Sarsfield en semifinales de Copa Libertadores, vapuleó a Atlético Paranaense (que eliminó a Estudiantes de La Plata en cuartos), por 5-0.

Los festejos del conjunto carioca en el estadio Maracaná los consiguieron Fabricio Bruno (2), Ayrton, Lázaro y Pedro.

Flamengo se medirá con Vélez el miércoles 31 del corriente, en el estadio José Amalfitani, de Liniers, en el choque de ida de una de las semifinales del máximo certamen continental. La revancha se jugará en Río de Janeiro siete días después.

Por su parte, Fortaleza, que dirige el DT cordobés Juan Pablo Vojvoda (ex Defensa y Justicia), venció por 1-0 a Ceará. En el conjunto ganador se desempeñó el zaguero Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe) desde el comienzo, mientras que el extremo Valentín Depietri (ex Santamarina de Tandil) entró en la segunda etapa.

Además, Atlético Mineiro, con los concursos de Matías Zaracho (ex Racing), Cristian Pavón (ex Boca) e Ignacio Fernández (ex River Plate), le ganó por 1-0 a Coritiba, que contó con el ingreso de Adrián Martínez (ex Atlanta).

Otros marcadores de la jornada registrados el sábado: Goiás 1-Avaí 1; Corinthians 0-Palmeiras 1; Botafogo 0-Atlético Goianiense 0; Cuiabá 1-Juventude 0

Principales posiciones: Palmeiras 48 puntos; Flamengo y Corinthians 39; Fluminense 38; Atlético Paranaense 37

