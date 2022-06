Carlos Layoy, campeón Iberoamericano 2018 en salto en alto, ganó medalla de oro en Francia

El correntino Carlos Layoy, campeón Iberoamericano 2018 y ganador de la medalla de bronce en el Sudamericano de Guayaquil, Ecuador, 2021 en salto en alto, conquistó hoy la medalla de oro en el torneo internacional de atletismo de Troyes, Francia.

El argentino, de 31 años y oriundo de Paso de los Libres, triunfó con una marca de 2,18 metros -nuevo récord de campeonato- y fue escoltado por los locales Mosutafa Diane y Taylos Minos, ambos con 2,08.

"No me voy conforme con la marca de nuevo. Lo positivo es que estuve muy cerca de los 2,23, lo intenté pero no pude pero tengo varios torneos por delante para pasarlo, Eso o más", expresó Layoy a Télam desde Francia.

El atleta argentino participará mañana en el certamen internacional de Amiens, en Francia, el miércoles próximo en Espoo, Finlandia, y el sábado 11 retornará a Francia para competir en Lyon.

Layoy, que tiene el récord argentino junto a Fernando Pastoriza y Erasmo Jara (2,25m.), logró el 27 de abril pasado en San Pablo su mejor marca del año (2,21) y necesita como registro mínimo exigido por la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) 2,33 para clasificar al mundial de Oregon, Estados Unidos, de julio.

En el Campeonato Iberoamericano, en Alicante, España, del mes pasado, Layoy, que ganó el de Trujillo, Perú, 2018 con un registro de 2,21, finalizó en el quinto puesto con una marca de 2,18.

Con información de Télam