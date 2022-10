Racing venció a Atlético Tucumán, lo alcanzó en el segundo puesto y se clasificó a la Libertadores

Racing Club venció esta noche por 2 a 0 a Atlético Tucumán, lo alcanzó en el segundo puesto de las posiciones un punto por debajo de Boca Juniors, y aseguró la clasificación a la Libertadores 2023 tras este encuentro desarrollado en el Cilindro de Avellaneda donde los dirigidos por Fernando Gago definieron el resultado en el primer tiempo con los goles de Enzo Copetti a los cinco minutos y Eugenio Mena a los 43.

Arrancó con todo la "Academia", con el equipo metido en campo contrario y sin darle respiro a los tucumanos y con el objetivo de querer quedarse con los tres puntos para no perderle pisada al líder Boca.

A los cuatro minutos un error en la salida del arquero boliviano Carlos Lampe le permitió al goleador Enzo Copetti aprovechar el "regalo" para abrir el marcador.

El colombiano Johan Carbonero fue una de las claves del local de mitad de cancha hacia adelante sobre el sector izquierdo, acompañando siempre por la claridad de Emiliano Vecchio, esta vez sin ser tan decisivo en la generación de juego, y el siempre movedizo en el área Enzo Copetti.

A los 39 minutos Mateo Coronel aprovechó un rápido contragolpe con una jugada individual y definió mordido al lado del palo derecho de Gabriel Arias en la jugada más clara del "Decano" que se dedicó más a controlar al local que a buscar el arco rival.

La verticalidad del equipo de Fernando Gago y la insistencia de querer aumentar la diferencia lo llevó al gol del chileno Eugenio Mena -el primero con la camiseta de Racing- tras un toque exquisito de Enzo Copetti para irse al descanso con dos tantos de diferencia.

En el inicio de la segunda etapa, el local salió a buscar otro gol con el equipo inclinado en campo rival y volvió a tener otra chance nuevamente con Carbonero como protagonista en otro desborde por izquierda.

El equipo del director técnico Lucas Pusineri reaccionó rápidamente con un cabezazo de Bruno Bianchi tras un córner que dio en el travesaño.

El trámite del partido en el complemento fue más parejo con la visita obligada a revertir el resultado y con Racing, tranquilo y ordenado, cuidando la ventaja y sin desesperarse de mitad de cancha hacia adelante.

Los tucumanos no estuvieron finos con la pelota, no manejaron variantes para intentar al menos empatar, mientras que los de Avellaneda se mostraron ordenados, solidarios en todas las líneas y seguros para finalmente quedarse con una victoria clave con miras a la definición del torneo.

En la próxima jornada (25ta.) Racing Club visitará a Colón de Santa Fe, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central.

=Síntesis=

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Emiliano Vecchio; Matías Rojas, Enzo Copetti y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodriguez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 5min. Copetti (R) y 43min. Mena (R).

Cambios: en el segundo tiempo: 18min. Agustín Lotti por Ruiz Rodríguez (AT), Cristian Menéndez por Tesuri (AT); 22min. Carlos Alcaraz por Rojas (R), Jonathan Galván por Vecchio (R);29min. Ignacio Puch por Coronel (AT); 30min. Gabriel Hauche por Carbonero (R); 34min. Eugenio Isnaldo por Pereyra (AT); 37min. Edwin Cardona por Copetti (R) y Jonathan Gómez por Piovi (R).

Amonestados: Copetti (R). Tesuri, Carrera, Bianchi y Thaller (AT).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Presidente Perón (Racing).

Con información de Télam