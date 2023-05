SAT venció a Ferro de visita en el comienzo de la undécima fecha del torneo femenino

SAT logró una importante victoria como visitante ante Ferro Carril Oeste por 1 a 0, en uno de los tres encuentros que pusieron esta tarde en marcha la undécima fecha del campeonato femenino de fútbol, que lidera Boca Juniors.

El único tanto de SAT lo anotó Analía Alarcón, a los 16 minutos de la primera etapa.

Con la victoria, la "Tele" llegó a las 13 unidades y se ubica décima, los mismos puntos que Ferro, que quedó noveno por diferencia de goles; muy lejos del líder Boca, que suma 26 y mañana visitará a Independiente en el último partido de la jornada.

En tanto Banfield también se impuso de visita ante Estudiantes de La Plata por 1 a 0, gracias a la anotación de Natalia Rea, a los 18 minutos de la segunda parte.

Finalmente, El Porvenir y Gimnasia y Esgrima La Plata igualaron 1 a 1. Lali Esquivel puso en ventaja a las "Lobitas", a los 46 minutos del período inicial; mientras que lo igualó Michaela Ayala para las locales, a los 10 del tiempo complementario.

La undécima fecha se completará mañana, de la siguiente mañana:

A las 13:

Lanús vs. Rosario Central, Estudiantes de Buenos Aires vs. UAI Urquiza y Huracán vs. Racing Club.

A las 15:

Excursionistas vs. San Lorenzo, River Plate vs. Platense y Belgrano de Córdoba vs. Defensores de Belgrano.

A las 17.30:

Independiente vs. Boca Juniors.

Posiciones: Boca Juniors 26 puntos; UAI Urquiza, Rosario Central y Platense 24; Independiente 22; San Lorenzo 21; Racing Club 16; River Plate 15: Huracán 14; Ferro, SAT, Belgrano de Córdoba y Banfield 13; Excursionistas, Estudiantes de La Plata 10; Gimnasia y Esgrima La Plata 9; Estudiantes de Buenos Aires y El Porvenir 5; Lanús 4; y Defensores de Belgrano 3.

Con información de Télam