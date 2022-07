San Martín de Tucumán recibe a Atlanta en la Primera Nacional

San Martín de Tucumán, segundo a 10 unidades del líder Belgrano de Córdoba, será local ante Atlanta buscando mantener el 80 por ciento de efectividad que tiene en su estadio, en uno de los partidos a celebrarse hoy por la fecha 25 de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se realizará en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, a partir de las 21.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Mario Ejarque.

. La programación completa de la fecha es la siguiente:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

. Hoy:

. A las 14: Estudiantes de Río Cuarto-Temperley.

. A las 15: Sacachispas-Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Maipú de Mendoza-Villa Dálmine.

. A las 16: Mitre-All Boys.

. A las 19: Tristán Suárez-San Martín de San Juan y Alvarado-Flandria.

. A las 19.10: Ferro-Güemes (por TyC Sports).

. A las 21.10: San Martín de Tucumán-Atlanta.

. Sábado:

. A las 15: Brown de Adrogué-Santamarina; Almagro-Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn-Deportivo Morón.

. A las 15.30: Chacarita Juniors-Atlético de Rafaela; Defensores de Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires e Independiente Rivadavia-Deportivo Riestra.

. A las 15.35: Nueva Chicago-Almirante Brown.

. A las 16: Agropecuario-Chaco For Ever.

. A las 17.40: Instituto-San Telmo.

. A las 19.45: Quilmes-Belgrano de Córdoba.

Libre Brown de Puerto Madryn.

. Posiciones:

Belgrano de Córdoba 55 puntos; San Martín (Tucumán) 45; Instituto de Córdoba 44; All Boys 42; Gimnasia (Mendoza) y Estudiantes Río IV 39; Brown (Adrogué) y San Martín (San Juan) 38; Almagro 36; Dep.Madryn 35; Independiente Rivadavia 34; Dep.Riestra y Chaco For Ever 33; Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BsAs) y Brown (Puerto Madryn) 32; Guemes, Agropecuario y Gimnasia (Jujuy) 29; Dep.Maipú 28; Quilmes y Ferro 27; Almirante Brown 26; Dep.Morón, Mitre, Atlanta y Alvarado 25; Temperley y Nueva Chicago 24; San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Sacachispas 22; Tristán Suárez, Flandria y Villa Dálmine 20; Santamarina 15.

Con información de Télam