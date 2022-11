Nardoni a punto de irse de Unión y llegaría el chileno Zavala

El mediocampista de Unión de Santa Fe, Juan Ignacio Nardoni, está próximo a abandonar la institución 'tatengue', a partir de un ofrecimiento que formuló Racing Club para adqurir su ficha en un monto cercano a los 2,5 millones de dólares.

La entidad de Avellaneda estaría dispuesta "a otorgar juveniles que ingresen en la operación", lo que facilitaría que se cristalice el pase, según indicaron a Télam fuentes próximas al club de la capital santafesina.

"La venta de Nardoni podrìa favorecer que ingresen divisas y así poder comprar una parte del pase del uruguayo (Santiago) Mele", amplió el portavoz 'tatengue', en relación a la situación del golero del equipo del DT Gustavo Munúa.

En tanto, la dirigencia unionista seguirá insistiendo por el delantero chileno Cristian Zavala, del campeón de la liga, Colo Colo, donde no tuvo demasiada continuidad y del cual no pudo desligarse en el mercado de pases anterior, cuando la escuadra de Santa Fe inició negociaciones que no prosperaron.

Por otra parte, para las próximas horas se espera el retorno desde Uruguay del técnico Munúa, donde está finalizando sus vacaciones, para firmar el contrato que lo vinculará al club por una nueva temporada.

Esa flamante vinculación servirá -además- para terminar de diagramar todos los detalles de la pretemporada, que iniciará con el plantel en los primeros días de diciembre

Con información de Télam