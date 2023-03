Morales y Zapiola coincidieron en vivir un clásico platense sin violencia

La Liga Profesional de Fútbol realizó este mediodía en un hotel de La Plata la habitual conferencia previa al clásico de la ciudad, y tanto Leonardo Morales, capitán y referente de Gimnasia, como Franco Zapiola, uno de los juveniles de Estudiantes, coincidieron en que se debe vivir una fiesta en paz.

Ambos protagonistas bajaron un mensaje de calma, hablaron de un “partido aparte” y Morales analizó: “tenemos que sacarnos el peso de una mochila de una racha en la cual nosotros no fuimos protagonistas, no somos los mismos jugadores, no somos los responsables”.

Zapiola respondió: “todos son partidos aparte y nosotros no salimos a buscar un empate para estirar la racha, salimos a ganar en todas las competencias que jugamos, estamos bien como grupo y siempre pensamos en dejar a Estudiantes en lo más alto, que es lo importante”.

El capitán del "Lobo" declaró: “el domingo me imagino festejando con nuestra gente, sin generar violencia con las declaraciones. Eso no está bueno, porque en lo personal en la calle la gente de Estudiantes nunca me faltó el respeto”.

El mediocampista "albirrojo" analizó el momento del equipo y aseguró “hay que mirar para adelante, lo que pasó ya está. Nos vino bien ganar el otro día. Tengo muchos referentes en Estudiantes que marcaron mi carrera y me ayudan a crecer rápido. Ojalá el clásico salga de la mejor manera y veremos qué pasa”.

Morales, mientras tanto remarcó: “tenemos que analizar bien el partido, como lo vamos a jugar y estar mentalízalos en que vamos a sacar un buen resultado y darle una alegría a la gente. Queremos dejar los tres puntos en casa y no podemos volver a cometer los errores de quedarnos con diez jugadores”.

Por último, Zapiola puntualizó que “son partidos aparte, se juega mucho. Me imagino un partido con pocos espacios y muy friccionado.

Ninguno de los entrenadores mostró los entrenamientos y hay pocas pistas de los equipos que saldrán al campo de juego el domingo a las 16.30. En principio, Romero definiría todo mañana y el interrogante está en el reemplazante de Guillermo Enrique, Entre Eric Ramírez y Alan Sosa están los principales candidatos.

Eduardo Domínguez entre el entrenamiento de esta tarde y el viernes definirá el equipo que no tendrá muchas variantes con relación al que superó a Huracán y la principal duda es el ingreso de Fernando Zuqui por Pablo Piatti.

Con información de Télam