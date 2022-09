La yegua Todo Bien surge como candidata en el Especial Domingo Soleado

El hipódromo de La Plata será mañana el escenario en el que se correrá el Especial Domingo Soleado, una prueba de 1.300 metros con un premio de 541.200 pesos que se largará en el duodécimo turno para nueve yeguas de 5 años y más edad.

Todo Bien, una hija de Remote, aparece como favorita con la monta del jinete Francisco Goncalves. Su entrenador es Guillermo Frenkel Santillán y cuenta con una campaña de cuatro triunfos oficiales sobre 15 competencias.

Viene de un cuarto puesto a tres cuerpos y medio de la ganadora American Charity en un registro de 1m 37s 42/100 para los 1.600 metros de arena. Mañana sus chances crecen porque deberá correr 300 metros menos. Tiene 5 años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Silverscape, una hija de Cityscape es la enemiga de la carrera. Tiene 6 años y su foja dice que ganó dos de 15 competencias. La correrá el jockey Martín Valle y está en manos de Meyrelles Torres.

Las otras anotadas son Would You Like, Ready Rye, Stemme, Amiga de la Vida, Corra Candy, Kalcura Seattle y Turista.

Esta prueba se largará las 18.30. El programa contiene un total de 15 carrera y la primer campana se largada sonará a las 13.

También en la misma tarde habrá un total de 10 carreras en el hipódromo de la ciudad de Azul. En el séptimo turno será la hora del Clásico Festival Cervantino sobre 1.600 metros para caballos de 4 años y más edad.

Le Bearnes, un hijo de Le Blues surge como firme candidato y será corrido por el jinete Jorge Peralta. Viene de ganar en este hipódromo por dos cuerpos y medio sobre Mapuche Rye en 1m 39s 25/100 para los 1.600 metros. Su récord es de tres victorias oficiales en seis salidas.

Un sábado con carreras en la provincia de Buenos Aires y con un pronóstico de buen tiempo, algo importante para todos aquellos que están preocupados por las posibles lluvias.

Con información de Télam