Huracán y Colón empataron con polémica en el VAR y se alejaron de la pelea

Huracán y Colón empataron 1-1 en Parque de los Patricios, en un partido de la 11ma. fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, que tuvo una polémica intervención del VAR para anular un gol del equipo santafesino.

A los 11 minutos Jonathan Galván abrió el marcador para el “Globo”, pero a los 33 de la misma primera etapa Facundo Farías, de penal, igualó para el “sabalero” en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La polémica de la noche fue el gol anulado a Ramón Ábila a los 16 minutos del segundo tiempo, que era el 2-1 para el equipo de Julio César Falcioni.

El VAR había tenido una correcta intervención para cobrar el penal que significó el empate de Colón, pero en el segundo tiempo privó a la visita de llevarse el triunfo.

En un partido cambiante y de ida y vuelta, el punto no le sirvió a ninguno de los dos, ya que no pudieron cortar la serie de partidos sin ganar y se alejan de la zona de clasificación en la zona 2.

Colón, que lleva siete fechas sin triunfos, quedó quinto con 15 puntos, a dos de Boca Juniors, que juega mañana y puede estirar la diferencia.

Por su parte Huracán llegó a seis partidos sin ganar y prácticamente se despidió de la fase final porque se ubica en la octava posición con 12 unidades.

El desarrollo tuvo un gran inicio de Huracán con presión alta y mucha gente en ataque por el sorpresivo 4-2-4 que planteó Frank Darío Kudelka, y así fue que surgieron tres ocasiones de gol en los primeros minutos.

Y justamente el gol no se hizo esperar y llegó a los 11 minutos con un buen cabezazo de Jonathan Galván tras un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Franco Cristaldo, uno de los máximos asistidores del torneo.

A los 30 minutos, cuando el dominio de Huracán era total, Ramón Ábila fue derribado en el área por el joven arquero Sebastián Meza, reemplazante de Marcos Díaz, y el árbitro Nicolás Lamolina cobró penal pero el asistente José Savorani dio posición adelantada.

Sin embargo, el VAR (Diego Bonfá fue el AVAR) llamó a Lamolina y le avisó que “Wanchope” estaba habilitado y el juez volvió a su fallo inicial.

El goleador, para evitar la ley del ex, le cedió el penal a Facundo Farías, quien convirtió el 1-1 para el “sabalero”.

Sobre el final, Colón, que levantó después del empate, tuvo la oportunidad de irse al descanso arriba en el marcador pero el misionero Meza -con su cara- le sacó un gran mano a mano a Ábila.

Ya en la segunda parte, Huracán no pudo sostener el ritmo del primer tiempo y Colón lo pudo emparejar.

A los 16 minutos se dio la jugada que pudo cambiar el partido ya que Ábila puso el 2-1 después de un rebote de Meza, pero el VAR llamó a Lamolina para chequear una supuesta falta previa de Facundo Garcés a Lucas Merolla.

Luego de verla en pantalla, el árbitro anuló el gol del delantero que había pedido perdón al público en el festejo.

Esta incidencia rompió el partido porque los dos equipos tuvieron chances de ganarlo.

Colón tuvo un remate de Cristian Bernardi en el palo a los 42 minutos y Huracán empujó en los instantes finales y pudo llevarse un triunfo agónico si afinaba la puntería.

-Síntesis-

Huracán: Sebastián Meza; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Juan Gauto, Franco Cristaldo, Federico Fattori y Rodrigo Cabral; Jhonatan Candia y Matias Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Andrew Teuten; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 11m. Jonathan Galván (H) y 33m. Facundo Farías, de penal (C)

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Santiago Pierotti por Teuten (C) y Jonathan Sandoval por Meza (C); 20m. Patricio Toranzo por Gauto (H) y Mateo Bajamich por Cabral (H); 35m. Nicolás Cordero por Candia (H) y 43m. Lucas Beltrán por Ábila (C).

Amonestados: Galván (H). Garcés, Ábila, Goltz y Aliendro (C).

Estadio: Huracán.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Con información de Télam