El "Corcho" Rodríguez volvió a lesionarse y será baja frente a River

Jorge Rodríguez volvió a lesionarse en el final del entrenamiento de hoy y será baja en Estudiantes para enfrentar el domingo a River, según confirmó el entrenador Ricardo Zielinski en conferencia de prensa, donde anticipó que entre los juveniles David Ayala y Bautista Kociubinski saldrá su reemplazante.

El entrenador mantiene otros interrogantes en el equipo, que mañana terminaría de definir, aunque anticipó que Leandro Díaz “es probable que vuelva, porque tuvo una buena semana de entrenamiento y se sintió bien de la pubalgia”:

Luego agregó que “Mati (Pellegrini) hizo 20 minutos de fútbol y está bien. Lo mismo pasa con Manu (Castro). Tenemos que ver mañana y definir. Hay que tener en cuenta que River, además de todas sus virtudes, tiene un planteo físico enorme”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Zielinski puntualizó que “me encantan este tipo de partidos, porque los jugadores logran una maravillosa concentración, son lindos. River tiene muchos argumentos y todos son envidiables”.

“Nosotros tenemos un análisis y es el déficit como local: Hay que consolidar eso. No venimos en positivo con eso. River es una buena medida, con Colón hubo una mejoría en los retrocesos y no merecíamos perder”, resaltó el DT de Estudiantes.

Sobre River destacó: “hace rato que es el mejor equipo del país. La racha puede ser negativa o positiva pero están para cortarse. Hay que jugar pensando en nosotros y en hacer las cosas con humildad”.

Al referirse al mal momento del equipo (6 fechas sin ganar, 4 empates y 2 derrotas) señaló: “siempre me tocó pasar por alguna crisis y me hice cargo. Me parece que se debería pensar en un proyecto. Creo que mantuvimos bastante el nivel y es la primera vez que bajamos del quinto puesto. Hay que salir lo antes posible, podría decir un montón de cosas que pasaron pero sonarían a excusas y no me gusta darlas”.

Quedan dos entrenamientos para definir el equipo. Mañana habrá estudios para confirmar la lesión del “Corcho” Rodríguez y Zielinski despejará las dudas. Hoy un probable 11 para recibir al líder del torneo sería con Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fernando Tobio, Fabián Noguera y Matías Aguirregaray o Nicolás Pasquini; Ayala o Kociubinski, Fernando Zuqui y Juan Sánchez Miño o Castro; Gustavo Del Prete y Leandro Díaz o Francisco Apaolaza.

Con información de Télam