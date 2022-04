Central goleó a Independiente y cortó una racha de seis partidos sin victorias

Rosario Central goleó 3-0 a Independiente y cortó una racha de seis partidos sin victorias, en un emotivo choque jugado en el Gigante de Arroyito por la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles fueron convertidos por Marco Ruben -quien evalúa el retiro- en el primer tiempo y por los ingresados Julián Velázquez y Walter Montoya, en el complemento.

Central no podría haber comenzado mejor porque al minuto y medio Marcelo Benítez -la figura de la cancha- llegó al fondo por la izquierda y metió un centro rasante, que Marco Ruben -el goleador histórico del club- empalmó de zurda y la clavó arriba, en el ángulo del primer palo.

Independiente, que se quedó sin posibilidades de clasificarse a la ronda final, jugó mejor con la pelota en la primera mitad del primer tiempo, cuando tocó por el medio y llegó con Ortega siempre libre por la izquierda, pero careció de definición, como a los 7' cuando Soñora remató afuera un centro de Batallini desde la derecha y a los 13' cuando Benavídez cabeceó desviado lanzado en palomita, tras un envío de Ortega.

Central equilibró el juego en la segunda mitad del primer tiempo, al punto que Alejo Véliz se perdió dos veces el gol: remató a los 35' y el arquero Sosa salvó al córner, tras una buena jugada de Gamba y Ruben por la derecha, y cabeceó apenas desviado un córner de Benítez desde la izquierda.

El complemento repitió el comienzo de la etapa inicial con el planteo visitante de superioridad por las bandas y esta vez se perdieron el empate Benegas con un cabezazo desviado a los 6' ,el ingresado Leandro Fernández a los 13' -una buena atajada de Servio a su izquierda- y Laso, con un cabezazo desviado en el mismo minuto.

Hasta que esta vez el técnico local, Leandro Somoza, acertó con los cambios y aseguró la victoria con una goleada: primero armó un doble 5 con Mateo Tanlongo por Gamba, y después metió a Julián Velázquez de primer central y al chaqueño Walter Montoya, a la sazón los autores de los otros dos tantos de Central.

A los 25' Marcelo Benítez gambeteó a dos defensores por la derecha, desbordó, mandó el centro atrás, Komar remató hacia el arco y en el camino la "Avispa" Velázquez lo tocó de taco y convirtió el segundo, que no gritó por su pasado en el "Rojo" y que festejó entre lágrimas porque hacía más de un año que no jugaba.

Y apenas dos minutos más tarde Benítez volvió a desbordar contra dos, esta vez por la izquierda, y asistió con el centro atrás a Montoya, quien le pegó de derecha y la pelota rebotó arriba, en el segundo palo, y entró mansita, en medio de un Gigante de Arroyito que se venía abajo.

El resto fue un monólogo de Central, al extremo que el "Pupi" Ferreyra se perdió el cuarto con un derechazo furibundo en el travesaño, a los 32', igual que Montoya, que la tiró afuera solo con el arquero, a los 40'.

Así, Central que venía último en la Zona B y que hacía seis partidos que no ganaba -con cinco derrotas y un empate- logró una impensada goleada sobre Independiente, que dilapidó su última chance de clasificarse a la ronda final.

Y Central, que había vivido una semana compleja con una visita de un grupo de 20 barrabravas al plantel profesional en el vestuario del predio de Arroyo Seco e insultos para jugadores y dirigentes antes del partido, logró algo de paz futbolera con el bálsamo que sólo dan las victorias.

- Síntesis -

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Luciano Ferreyra, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Lucas Gamba; Alejo Véliz y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Independiente: Sebastián Sosa; Sergio Barreto, Joaquín Laso y Juan Manuel Insaurralde; Damián Batallini, Carlos Benavídez, Lucas Romero y Thomás Ortega; Alan Soñora; Leandro Benegas y Tomás Pozzo. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 1´ Ruben (C).

Goles en el segundo tiempo: 25' Julián Velázquez (C) y 27 0 Walter Montoya (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 6' Mateo Tanlongo por Gamba (C); 15' Domingo Blanco por Benavídez (I), Juan Cazares por Benegas (I), Leandro Fernández por Batallini (I) y Julián Romero por Pozzo (I); 21' Julián Velázquez por Damián Martínez (C) y Walter Montoya por Veliz (C); 24' Milton Caraglio por Ruben (C) y 43' Rodrigo Márquez por Soñora (I).

Amonestados: Barreto, Benavídez y Ortega (I) y Luciano Ferreyra (C).

Incidencia ST: 42' expulsado Insaurralde (II).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Con información de Télam