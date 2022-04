Atlético Tucumán le empató a San Lorenzo, que no sale de los últimos lugares en la Copa de la Liga

Atlético Tucumán le empató el partido sobre el final a San Lorenzo, que con el 1 a 1 no logra salir de los últimos lugares de la Copa de la Liga, en un partido que se jugó en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la octava fecha del torneo, Zona 1.

Abrió el marcador Ricardo Centurión a los 3 minutos del segundo tiempo, asistido por Adam Bareiro, y a los 40 minutos lo igualó Ramiro Carrera tras un centro de Augusto Lotti

El árbitro Darío Herrera expulsó a los 44 minutos del segundo tiempo al zaguero de la visita Bruno Bianchi.

San Lorenzo tiene ahora 7 puntos, está décimo y apenas ganó un partido: a Talleres (1-0) en Córdoba por la sexta fecha, en tanto que Atlético, que venía de tres derrotas seguidas, está 14to.y último en la Zona 1 con 5 unidades.

Este fue el primer partido disputado en el Nuevo Gasómetro donde se implementó la Asistencia al Árbitro por Video (VAR, Video Assistant Referee) y en la previa del partido Veteranos de Malvinas, hinchas y socios, recibieron el reconocimiento del público a 40 años de la guerra.

También sobrevolaron la cancha tres aviones Pampa de la Fuerza Aérea Argentina.

En la primera parte San Lorenzo salió decidido a ganar y a los 3 minutos "Uvita" Fernández asistió con un centro a Adam Bareiro, que apenas tocó el balón que pasó cerca del segundo palo del arco defendido por Nicolás Campisi.

Luego, a los 5 minutos, Elías Jalil envió un centro y Agustín Martegani remató exigiendo la intervención de Campisi.

Tras esta presión inicial Atlético emparejó de a poco el partido y a los 23 minutos Augusto Lotti le tiró un centro, Ramiro Carrera definió desde afuera y Sebastián Torrico rechazó el balón al córner.

Pero el equipo "azulgrana" no se quedó de brazos cruzados y por los costados, por la derecha con Elías y por la izquierda con Gabriel Rojas y Fernández Mercau, buscó abastecer a sus delanteros para abrir el marcador.

Así, a los 36 minutos, Elías mandó un centro desde la derecha a Bareiro, quien cabeceó alto y Campisi sacó muy exigido.

En el complemento, a los 3 minutos, Ricardo Centurión abrió el marcador de una asistencia de Bareiro, y tres minutos después este último perdió la oportunidad de marcar el segundo tanto por una tapada del arquero de Atlético.

Pero a los 40 minutos el ingresado Martin Garay le pasó el balón a Lotti, que asistió a Ramiro Carrera, para igualar el encuentro y dejar mudos a los simpatizantes locales.

En el historial entre ambos San Lorenzo suma 5 triunfos contra 3 del "Decano" y 4 empates.

En la próxima fecha, la novena, San Lorenzo viajará a la localidad bonaerense de Junín para medirse con Sarmiento el próximo fin de semana, en tanto que Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, ambos en día y horario a confirmar.

=Síntesis=

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Jalil Elías, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Ricardo Centurión, Yeison Gordillo, Agustín Martegani y Nicolás Fernández Mercau; Adam Bareiro y Nicolás Fernández. DT: Pedro Troglio.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el segundo tiempo: 3m Ricardo Centurión (SL); 40m Ramiro Carrera (AT)

Cambios en el segundo tiempo: 28m Laméndola por Ruiz Rodríguez (AT); 31m Néstor Ortigoza por "Uvita" Fernández y Malcom Braida por Fernández Mercau (SL); 37m Franco Coman por Ortiz y Martin Garay por Tesuri (AT); 42m Leonardo Heredia por Carrera y Cristian Menéndez por Lotti (AT).

Amonestados: Tesuri, Gil Romero, Ortiz y Bianchi (AT); Gordillo, Zapata, Elías y Fernández Mercau (SL).

Incidencia: expulsado por doble amonestación Bruno Bianchi (AT).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Nuevo Gasómetro (San Lorenzo).

Con información de Télam