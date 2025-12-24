Nueva Legislatura, nuevos desafíos: cómo es el escenario político que enfrentará La Rioja en 2026

Tras las elecciones provinciales del 26 de octubre, La Rioja conformó oficialmente la nueva Cámara de Diputados, integrada por 36 legisladores que representarán a los 19 departamentos de la provincia durante los próximos dos años. Con renovaciones, nuevos ingresos y finalización de mandatos, quedó definida la conformación de los tres bloques que integran la Legislatura y que serán los encargados de debatir y sancionar las políticas provinciales a lo largo de 2026.
El cuerpo legislativo quedó dividido en tres bloques. Unión por la Patria (UxP), el espacio que conduce a nivel provincial el gobernador Ricardo Quintela, contará con mayoría absoluta en el recinto, con 31 diputados. Le sigue La Libertad Avanza (LLA), con cuatro bancas, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) tendrá un único representante.
Los departamentos representados son: Arauco (3 diputados), Capital (8 diputados), Castro Barros (1 diputado), Chamical (3 diputados), Chilecito (4 diputados), Famatina (1 diputada), General Felipe Varela (3 diputados), General Ángel Vicente Peñaloza (1 diputado), General Belgrano (1 diputado), General Juan Facundo Quiroga (1 diputada), General Lamadrid (1 diputada), General Ortiz de Ocampo (1 diputado), General San Martín (1 diputado), Independencia (1 diputada), Rosario Vera Peñaloza (3 diputados), San Blas de los Sauces (1 diputado), Sanagasta (1 diputado) y Vinchina (1 diputado).
Tras los comicios legislativos, la diputada riojana Lourdes Ortiz anticipó en declaraciones a la prensa local que el bloque oficialista, tanto a nivel provincial como nacional, se prepara para defender los derechos laborales frente a las reformas impulsadas por el gobierno libertario. En ese marco, recalcó: “El debate que se viene será durísimo. La reforma laboral que propone el presidente Milei nos lleva al siglo pasado. Nosotros creemos en un Estado presente, promotor y eficiente, pero con calidez y derechos. No vamos a movernos un centímetro de esa posición”.
En la misma línea, la legisladora aseguró: “Las decisiones que se tomen deben mejorar la calidad de vida de la gente, no retroceder en derechos. Vamos a conservar el espacio laboral de nuestros trabajadores y cuidar nuestro parque industrial”.
Cómo quedó compuesta la legislatura
Los legisladores que estarán durante dos años son:Bloque de UxP
- Presidente: Cristian Pérez, de Rosario Vera Peñaloza
- Vicepresidenta: Carla Aliendro, de Chamical
- Secretarío: Luis Rojo, de General Lamadrid
- Gonzalo Becerra, de Capital
- Ismael Bordagaray, de Capital
- Raúl Cabral, de Chilecito
- Omar Castro, de General Ángel Vicente Peñaloza
- Oscar Chamía, de General Felipe Varela
- Luis Chumbita, de Chamical
- José Couceiro, de General San Martín
- Marcelo del Moral, de Castro Barros
- Juan José Elias, de Chamical
- Silvia Flores, de Rosario Vera Peñaloza
- Fabián Gauna, de General Ortiz de Ocampo
- Sebastián Gutiérrez, de Chilecito
- Sofía Laso, de Famatina
- Pablo Leo, de Arauco
- Yuliana López, de Rosario Vera Peñaloza
- Nicolás Martínez, de Arauco
- Paul Mercado, de General Mercado
- Belén Mora, de General Juan Facundo Quiroga
- Natalia Oros, de Independencia
- Lourdes Ortiz, de Capital
- Ariel Oviedo, de Vinchina
- Julio Reinoso, de Arauco
- Claudio Ruiz, de Chilecito
- Juan Carlos Santander, de Capital
- Yamil Sarruf, de General Felipe Varela
- Federico Sbiroli, de Sanagasta
- Antonio Veragua Massud, de General Felipe Varela
- Silvio Villagra, de San Blas de los Sauces
Bloque de LLA
- Andrea Juárez, de Capital
- Claudia López, de Capital
- Diego Molina Gómez, de Capital
- Facundo Romero, de Capital
Bloque de la UCR
- Presidenta: Gabriela Rodríguez, de Chilecito
Finalmente, los diputados que finalizaron sus funciones fueron:
Por UxP
- Gabriela Amoroso
- Teresita Luna
- Carlos Machicote
- Lourdes Ortiz
- Juan Carlos Santander
- Fernando Exequiel Delgado
- Mauro Luján
- Oscar Chamía
- Egle Maricel Muñoz
- Luis Alberto Villagra
- Luis Cleto Arce
- Antonio Roberto Godoy
- Cristián Pérez
De LLA
- Mario Gustavo Galván
- María Liliana Medina
Alianza Provincias Unidas
- Nadina Reinoso