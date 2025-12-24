Nueva Legislatura, nuevos desafíos: cómo es el escenario político que enfrentará La Rioja en 2026

Tras las elecciones provinciales del 26 de octubre, La Rioja conformó oficialmente la nueva Cámara de Diputados, integrada por 36 legisladores que representarán a los 19 departamentos de la provincia durante los próximos dos años. Con renovaciones, nuevos ingresos y finalización de mandatos, quedó definida la conformación de los tres bloques que integran la Legislatura y que serán los encargados de debatir y sancionar las políticas provinciales a lo largo de 2026.

El cuerpo legislativo quedó dividido en tres bloques. Unión por la Patria (UxP), el espacio que conduce a nivel provincial el gobernador Ricardo Quintela, contará con mayoría absoluta en el recinto, con 31 diputados. Le sigue La Libertad Avanza (LLA), con cuatro bancas, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) tendrá un único representante.

Los departamentos representados son: Arauco (3 diputados), Capital (8 diputados), Castro Barros (1 diputado), Chamical (3 diputados), Chilecito (4 diputados), Famatina (1 diputada), General Felipe Varela (3 diputados), General Ángel Vicente Peñaloza (1 diputado), General Belgrano (1 diputado), General Juan Facundo Quiroga (1 diputada), General Lamadrid (1 diputada), General Ortiz de Ocampo (1 diputado), General San Martín (1 diputado), Independencia (1 diputada), Rosario Vera Peñaloza (3 diputados), San Blas de los Sauces (1 diputado), Sanagasta (1 diputado) y Vinchina (1 diputado).

Tras los comicios legislativos, la diputada riojana Lourdes Ortiz anticipó en declaraciones a la prensa local que el bloque oficialista, tanto a nivel provincial como nacional, se prepara para defender los derechos laborales frente a las reformas impulsadas por el gobierno libertario. En ese marco, recalcó: “El debate que se viene será durísimo. La reforma laboral que propone el presidente Milei nos lleva al siglo pasado. Nosotros creemos en un Estado presente, promotor y eficiente, pero con calidez y derechos. No vamos a movernos un centímetro de esa posición”.

En la misma línea, la legisladora aseguró: “Las decisiones que se tomen deben mejorar la calidad de vida de la gente, no retroceder en derechos. Vamos a conservar el espacio laboral de nuestros trabajadores y cuidar nuestro parque industrial”.

Cómo quedó compuesta la legislatura

Los legisladores que estarán durante dos años son:Bloque de UxP

Presidente: Cristian Pérez, de Rosario Vera Peñaloza

Vicepresidenta: Carla Aliendro, de Chamical

Secretarío: Luis Rojo, de General Lamadrid

Gonzalo Becerra, de Capital

Ismael Bordagaray, de Capital

Raúl Cabral, de Chilecito

Omar Castro, de General Ángel Vicente Peñaloza

Oscar Chamía, de General Felipe Varela

Luis Chumbita, de Chamical

José Couceiro, de General San Martín

Marcelo del Moral, de Castro Barros

Juan José Elias, de Chamical

Silvia Flores, de Rosario Vera Peñaloza

Fabián Gauna, de General Ortiz de Ocampo

Sebastián Gutiérrez, de Chilecito

Sofía Laso, de Famatina

Pablo Leo, de Arauco

Yuliana López, de Rosario Vera Peñaloza

Nicolás Martínez, de Arauco

Paul Mercado, de General Mercado

Belén Mora, de General Juan Facundo Quiroga

Natalia Oros, de Independencia

Lourdes Ortiz, de Capital

Ariel Oviedo, de Vinchina

Julio Reinoso, de Arauco

Claudio Ruiz, de Chilecito

Juan Carlos Santander, de Capital

Yamil Sarruf, de General Felipe Varela

Federico Sbiroli, de Sanagasta

Antonio Veragua Massud, de General Felipe Varela

Silvio Villagra, de San Blas de los Sauces

Bloque de LLA

Andrea Juárez, de Capital

Claudia López, de Capital

Diego Molina Gómez, de Capital

Facundo Romero, de Capital

Bloque de la UCR

Presidenta: Gabriela Rodríguez, de Chilecito

Finalmente, los diputados que finalizaron sus funciones fueron:

Por UxP

Gabriela Amoroso

Teresita Luna

Carlos Machicote

Lourdes Ortiz

Juan Carlos Santander

Fernando Exequiel Delgado

Mauro Luján

Oscar Chamía

Egle Maricel Muñoz

Luis Alberto Villagra

Luis Cleto Arce

Antonio Roberto Godoy

Cristián Pérez

De LLA

Mario Gustavo Galván

María Liliana Medina

Alianza Provincias Unidas