No es la pelea de Eleven contra Vecna: Netflix reveló cuál es la escena más vista de Stranger Things.

La cuenta regresiva para el estreno del segundo bloque de la quinta temporada de Stranger Things ya empezó y la expectativa es total. Mientras los fans esperan volver a Hawkins para el enfrentamiento final contra Vecna, Netflix decidió alimentar la ansiedad con un dato que sorprendió incluso a los seguidores más fieles: cuál es la escena más vista de toda la serie.

Aunque muchos imaginaban que el momento más reproducido tendría a Eleven usando sus poderes al límite o al propio Vecna desplegando su horror, el ranking reveló una elección inesperada. Esta nota puede contener spoilers para quienes no estén al día con la serie, si no te querés enterar, lo mejor es dejar de leer en este momento.

El momento que los fans no dejaron de repetir

Según datos oficiales difundidos por Netflix, la escena más vista de Stranger Things es aquella en la que Nancy queda atrapada bajo la influencia de Vecna, un fragmento clave del episodio The Massacre at Hawkins Lab (temporada 4, capítulo 7). La secuencia, cargada de tensión psicológica y simbolismo, fue reproducida una y otra vez por el público, convirtiéndose en la más vista de toda la historia de la serie.

En el segundo lugar aparece un contraste total de tono, pero no de impacto: el ya mítico momento musical en el que Dustin y Suzie interpretan Never Ending Story durante el episodio final de la tercera temporada, The Battle of Starcourt. Una escena que pasó del desconcierto al culto absoluto.

Lo que viene: el final de una era

A Stranger Things le quedan apenas cuatro episodios para cerrar su historia. Los títulos ya fueron confirmados y marcan el camino hacia el desenlace definitivo:

Shock Jock, dirigido por Frank Darabont

Escape from Camazotz, dirigido por Shawn Levy

The Bridge, a cargo de los hermanos Duffer y Levy

The Rightside Up, el episodio final, dirigido por los hermanos Duffer

Con el regreso inminente de la pandilla y el destino de Hawkins en juego, Netflix apuesta a cerrar una de las series más influyentes de su catálogo. Y mientras tanto, los fans siguen volviendo, una y otra vez, a esas escenas que ya quedaron grabadas en la historia de la televisión.