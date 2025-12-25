Redes sociales chinas critican política del hijo único tras muerte de exjefa de control demográfico

Imagen de archivo de la exconsejera de Estado Peng Peiyun (centro) aplaudiendo en el segundo Foro de Mujeres Asiáticas en Pekín.

‍La muerte de una antigua responsable de la política china del hijo único ‍no fue recibida ⁠esta semana con homenajes en las redes sociales, sino con críticas a esta política ya abandonada.

Los medios estatales elogiaron a Peng Peiyun, directora de la Comisión de Planificación Familiar de China de 1988 a 1998, como "una destacada líder" en su trabajo relacionado con las mujeres ‌y los niños.

No obstante, la ⁠reacción en las redes sociales ⁠chinas a la muerte de Peng el domingo en Pekín, a punto de cumplir 96 ‍años, fue menos positiva.

"Esos niños que estaban perdidos, desnudos, te están ⁠esperando allí" en el más ‌allá, publicó una persona en el popular microblog chino Weibo.

El mandato casi universal de China de tener un solo hijo por pareja desde 1980 hasta 2015 llevó ‌a los ‌funcionarios locales a obligar a las mujeres a someterse a abortos y esterilizaciones.

Pekín puso en marcha la política del hijo único cuando a los ​dirigentes les preocupaba que el crecimiento de la población pudiera descontrolarse. No obstante, la población china, durante mucho tiempo la más alta del mundo, se ralentizó con posterioridad y el año pasado cayó por tercer año consecutivo.

"Si la política ‍del hijo único se hubiera aplicado durante 10 años menos, la población de China no se habría desplomado de esta manera", señaló un mensaje en Weibo.

Tras quedar por detrás de ​la de India en 2023, la población china descendió el año pasado a 1.390 millones de ​habitantes. Los expertos advierten de que la tendencia a la baja se acelerará en ⁠los próximos años. Los datos para 2025 se publicarán el mes que viene.

Con información de Reuters