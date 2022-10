Argentinos superó a Vélez y aún sueña con ingresar a la Copa Libertadores 2023

Argentinos Juniors superó esta noche a Vélez Sarsfield por 2 a 0 en La Paternal, por la 27ma y última fecha de la LPF, y volvió a meterse entre los que clasifican a la Libertadores 2023, aunque aún depende de los resultados de Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata para confirmarlo.

Kevin Mac Allister, que anotó en el primer tiempo, y Gastón Verón, en el segundo, le brindaron el triunfo al 'Bicho Colorado'.

En este encuentro, Vélez presentó el retorno del zaguero uruguayo Diego Godín, luego de dos meses que le demandó la recuperación por una lesión muscular, cuando fue incorporado a la lista previa de la selección de su país para el Mundial de Qatar.

En cuanto al juego en la primera etapa resultó intenso y entretenido, en la que el equipo local fue el mayor protagonista por la buena circulación de la pelota e incisivos ataques.

Cuando los dirigidos por Alexander Medina lograron equilibrar las acciones, aunque con escasa profundidad ofensiva, Argentinos encontró el camino para desequilibrar, después de que sufriera la salida de Mariano Bíttolo por una lesión en la rodilla izquierda (25 min), quien fue sustituido por Luciano Sánchez.

El centrodelantero paraguayo Gabriel Ávalos ofreció el primer aviso con una espléndido cabezazo abajo y a la derecha del arquero Lucas Hoyos, que también se lució al contenerlo (32 min).

De tanto insistir, el 'Bicho' se salió con la suya en los pasajes finales del capítulo inicial, con otra intervención de Ávalos, esta vez como asistidor para la entrada franca de Mac Allister, que venció con tiro bajo la salida de Hoyos (47 min), convalidado por la intervención del VAR después de que el árbitro Facundo Tello no lo otorgara por supuesta posición adelantada del lateral derecho local.

Todo eso sucedió después de que las acciones estuvieron interrumpidas por 4 minutos a consecuencia de un aficionado, de mediana edad, que se descompensó en la tribuna lateral del estadio, por lo que fue necesaria la intervención de integrantes del cuerpo médico de Argentinos y el posterior traslado del paciente a un hospital cercano.

El segundo período se desarrolló con características similares al primero, solo que los de Liniers lograron inquietar con algunas llegadas a Federico Lanzillota, pero los de La Paternal supieron aumentar la ventaja cuando se le complicaba la victoria.

Fue cuando un tiro de esquina ejecutado por Andrés Roa lo conectó Verón con la parte externa de su pie derecho, al anticiparse a Valentín Gómez, para vencer la resistencia de Hoyos (35 min), para cerrar una buena campaña del equipo y terminar como goleador del mismo con 6 conversiones.

Por su parte, Vélez, que aún le resta jugar el partido con Central Córdoba, de Santiago del Estero, postergado de la fecha 19, que se cumplirá el martes próximo a las 19, en la Bombonera donde oficiará de local, en condición de visitante cerró el torneo sin victorias, con seis empates y ocho caídas.

Argentinos quedó cuarto en la tabla anual con 67 puntos, dos más que Huracán y Gimnasia (LP). Si alguno de los dos resigna puntos en sus compromisos de mañana, con Patronato y Talleres (C) respectivamente, el Bicho estará en la Libertadores 2023. Si en cambio ganan ambos y lo superan, jugará la Sudamericana.

= Síntesis =

Argentinos Junioirs: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Leonel González; Thiago Nuss, Franco Moyano, Alan Rodríguez y Mariano Bittolo; Gastón Verón, Gabriel Ávalos y Andrés Roa. DT: Gabriel Milito.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Diego Godín, Valentin Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Mateo Seoane; Luca Orellano, Lucas Janson y Santiago Castro; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 47m, Mac Allister (AJ).

Gol en el segundo tiempo: 35m, Verón (AJ).

Cambio en el primer tiempo: 25m, Luciano Sánchez por Bíttolo (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: 13m, Walter Bou por Pratto; y Máximo Perrone por Seoane (VS); 15m, Javier Cabrera por Nuss (AJ); 25m, Abiel Osorio por Orellano (VS); 37m, Federico Redondo por Roa; Nicolás Reniero por Ávalos; y José Herrera por Verón (AJ); 38m, José Florentin por Garayalde; y Julián Fernández por Castro (VS).

Amonestados: González, Nuss y Redondo (AJ). Gómez (VS).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors).

Con información de Télam