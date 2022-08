Agropecuario y Güemes cierran la fecha 29 de la Primera Nacional

Argentino Agropecuario de Carlos Casares, eliminado por Boca Juniors de la Copa Argentina, la semana pasada, recibirá esta noche a Güemes de Santiago del Estero en el cierre de la fecha 29na de la Primera Nacional.

El partido se jugara desde las 21.10 en el estadio del equipo de Carlos Casares y será televisado por la señal TyC Sports.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Atlético Rafaela 1 - Estudiantes (Buenos Aires) 2.

-Sábado: Sacachispas 1 -Belgrano 1; Quilmes 1 -Flandria 0; Deportivo Maipú 2 -Temperley 1 e Instituto 1- Deportivo Riestra 1.

-Domingo: Tristán Suárez 0-All Boys 1 ; Chacarita 1 -San Martín (San Juan) 1 ; Almagro 1 -Deportivo Madryn 1 ; Brown (Puerto Madryn) 1 -Atlanta 0; Brown (Adrogué) 1 -Chaco For Ever 2 ; Defensores de Belgrano 0-San Telmo 0; Alvarado 0-Estudiantes (Río Cuarto) 1; Mitre (Santiago del Estero) 3 -Villa Dálmine 2 y San Martín (Tucumán) 0-Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 0.

Lunes: Nueva Chicago 1- Depottivo Moron 1; Independiente Rivadavia de Mendoza 3-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 y Ferro 1- Almirante Brown 0.

Libre: Santamarina (Tandil).

+Posiciones+

Belgrano ,57 unidades; Instituto, 52; San Martin (T), 51; All Boys 49; Gimnasia (M), 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro, 44; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ), 42; Deportivo Maipú (x), Dep. Madryn, Riestra, Brown (A) y Brown (PM), 38; Chacarita, 37; Ferro, D. Morón y Mitre (SdE) 36; Gimnasia y Esgrima (J) 35; Güemes (SdE) 34; Quilmes y Almirante Brown, 33; Agropecuario, 32; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado, 28; Nueva Chicago y Villa Dálmine, 27; Atlético Rafaela 26; Flandria, 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Ramón Santamarina, 24.

(x) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha.

Con información de Télam