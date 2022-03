"No se necesita motivación" dijo Gorosito en la previa de una nueva edición del clásico platense

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, aseguró hoy que apunta a que los futbolistas estén en su mejor momento para lograr el triunfo ante Estudiantes, en la edición 164 del clásico platense.

"No se necesita de la motivación porque por todo lo que se juega ya está. Tenemos la oportunidad de jugar contra Estudiantes y cortar una racha adversa de un tiempo a esta parte" afirmó Gorosito en la rueda de prensa que brindó en el predio deportivo de Estancia Chica.

Aseguró que "la posibilidad es espectacular" y en este marco, tanto para el cuerpo técnico como para el plantel "el trabajo no cambia, la semana en sí es motivacional" dijo el entrenador en la previa del clásico ante Estudiantes, que se disputará este domingo desde las 16.15 en el estadio del Bosque, por la séptima fecha de la Copa de la Liga (LPF).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Vamos a jugar contra Estudiantes tratando de ganar el partido. Estamos muy bien con el plantel" aseguró, al tiempo que manifestó que "muchas veces uno como entrenador se da cuenta cuando no están bien. También con los dirigentes tenemos una buena relación, muy tranquilos y con la máxima ilusión de revertir una racha que no esperábamos".

Además, analizó el momento futbolístico del equipo aunque sin dar precisiones sobre el once inicial e indicó que todavía no tiene del todo definido y busca "alternativas" para el posible once titular.

"Uno trata de encontrar siempre al que está mejor, como DT tiene que poner al que está en el pico máximo. Nos han convertido muchos goles por fallas puntuales y no por funcionamiento" remarcó.

Gorosito se refirió a la visita de varios simpatizantes al predio deportivo ubicado en la localidad de Abasto para dar apoyo a los jugadores y sostuvo "entendemos y agradecemos la expectativa que viven los hinchas en estas horas. Nosotros tenemos que representarlos en la cancha de la mejor manera".

"Jugar un clásico es muy lindo. Para los jugadores es precioso, se vive distinta la semana, para el técnico exige aún más trabajo. El objetivo es el de siempre, ganar", añadió.

La semana se inició con mucho trabajo para el plantel de Gimnasia, y con el regreso del capitán y conductor del equipo Brahian Alemán, y todo indica que habría varios cambios respecto del equipo que perdió 4 a 0 en la visita a River Plate en el Monumental.

El entrenador de Gimnasia continúa con los ensayos de cara al clásico platense y un equipo que se perfila se integra con Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Germán Guiffrey; Ramón Sosa, Nery Leyes, Brahian Alemán, Johan Carbonero; Franco Soldano, Cristian Tarragona.

Con información de Télam